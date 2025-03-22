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Куди поїхати відпочивати влітку за кордон: найкращі ціни та пропозиції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Куди поїхати відпочивати влітку за кордон: найкращі ціни та пропозиції
Середня вартість відпочинку в Єгипті становить від $350 до $600 за сім ночей для двох осіб (без урахування перельоту)
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Менеджер з туризму розповіла про найпопулярніші напрямки для відпочинку цьогоріч

Тепла пора року – ідеальний час для подорожей, і багато українців вже планують, де провести свою відпустку. Менеджер з туризму Лілія Тимчук в коментарі «Главкому» розповіла, що серед найпопулярніших напрямків цього літа залишаються Туреччина та Єгипет. Вони приваблюють туристів якісним сервісом та системою «все включено».

Куди поїхати відпочивати за кордон влітку 2025 року?

Єгипет

«Єгипет – ідеальний вибір для тих, хто шукає сонце, море та доступні ціни. Хоча літо тут спекотне, для шанувальників Червоного моря, чудової інфраструктури для дітей та «все включено» – це не стане перешкодою», – зазначила Лілія Тимчук.

Єгипет – один із найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців
Єгипет – один із найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Середня вартість відпочинку в Єгипті становить від $350 до $600 (без урахування перельоту, оскільки його вартість залежить від обраної авіакомпанії) за сім ночей для двох осіб у стандартному готелі з харчуванням «все включено».

Єгипет – ідеальний вибір для тих, хто шукає сонце, море та доступні ціни
Єгипет – ідеальний вибір для тих, хто шукає сонце, море та доступні ціни
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Також менеджер з туризму розповіла про новинку цього сезону. Ним став Аль-Аламейн, розташований на березі північного узбережжя Єгипту, у місті Александрія. Цей преміальний курорт на узбережжі Середземного моря вже називають «новим Дубаєм». Тут на туристів чекають чисті піщані пляжі, м’який клімат без виснажливої спеки, стильні клуби та розкішні п'ятизіркові готелі з високим рівнем сервісу.

Туреччина

«Туреччина – класика літнього відпочинку, яка щороку дивує новими готелями та покращеним сервісом», – наголосила менеджер з туризму.

Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку
Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Тимчук в коментарі «Главкому» зауважила, що у Туреччині вдало поєднуються можливості для активного та спокійного відпочинку. Країна приваблює туристів різноманітними курортами – від сімейних і спокійних до молодіжних із насиченим нічним життям. Окрім цього, широкий вибір готелів дозволяє знайти варіант на будь-який бюджет.

Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку
Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Середня вартість відпочинку в країні складає від $400 до $700 за сім ночей для двох осіб в хорошому готелі з харчуванням «все включено» (без урахування перельоту).

Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку
Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Зокрема, з України до Туреччини організовують автобусні тури, що є зручним і бюджетним варіантом подорожі для тих, хто хоче насолодитися відпочинком без авіаперельотів. Тур із Києва до курортних міст Туреччини на 10-11 ночей (з урахуванням дороги) за системою «все включено» в середньому коштує від $854 до $866 за двох дорослих. А подорож до Стамбула на п'ять ночей (три ночі в готелі та дві в дорозі) із включеними лише сніданками обійдеться в середньому у $569-576 на двох.

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Албанія та Чорногорія

Лілія Тимчук стверджує: «Албанія та Чорногорія – чудові альтернативи Туреччині з неймовірною природою та кришталево чистим морем».

Албанія приваблює туристів природою та морем
Албанія приваблює туристів природою та морем
фото з відкритих джерел

Однак експертка зазначає, що туристам варто враховувати, що формат «все включено» тут зустрічається рідше, тому відпочивальники зазвичай обирають сніданки або напівпансіон, щоб мати більше можливостей для відкриття нових місць та гастрономічних вражень.

З України до Чорногорії організовують автобусні тури
З України до Чорногорії організовують автобусні тури
фото з відкритих джерел

Середня вартість відпочинку в Албанії – від $400 до $650 за сім ночей в хорошому готелі для двох осіб зі сніданками або сніданками та вечерею (без урахування перельоту).

Водночас у Чорногорії коштує – від $500 до $750 за сім ночей для двох осіб зі сніданками або сніданками й вечерею (без урахування перельоту). Відомо, що з України до Чорногорії організовують автобусні тури. Подорож із Києва до Чорногорії на 10 ночей (шість ночей у готелі та чотири у дорозі) лише зі сніданками в середньому коштує від $614 до $665 за двох.

Туніс

Туніс пропонує цікаві екскурсійні можливості для туристів
Туніс пропонує цікаві екскурсійні можливості для туристів
фото з відкритих джерел

«Туніс – чудовий варіант для тих, хто хоче відчути атмосферу Середземномор'я з африканським колоритом. Доступні ціни, якісний сервіс, таласотерапія та широкий вибір готелів із «все включено» роблять цей напрямок привабливим», – підкреслила менеджер з туризму в коментарі «Главкому».

Таласотерапія – це використання морської води, морських лікувальних грязей, піску й морського клімату в лікувальних цілях. Належить до альтернативної медицини. Наразі немає наукових доказів ефективності.

Крім того, Туніс пропонує цікаві екскурсійні можливості: руїни Карфагена, пустеля Сахара та традиційні арабські базари. А відпочити у країні можна за середню вартість від $400 до $650 за сім ночей для двох осіб в стандартному готелі з харчуванням «все включено» (без урахування перельоту).

Болгарія

«Болгарія – доступний варіант для пляжного відпочинку на Чорному морі», – зазначила Лілія Тимчук.

Болгарія приваблює туристів піщаними пляжами
Болгарія приваблює туристів піщаними пляжами
фото з відкритих джерел

Країна приваблює туристів м’яким кліматом, піщаними пляжами та доступними цінами. Дістатися до курортів можна автобусними турами з України, що робить подорож економною. Середня вартість відпочинку у Болгарії на 14 ночей для двох із системою «все включено» коштує в середньому $1188-1200 (з урахуванням дороги автобусом).

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Греція

Менеджер з туризму відзначає, що Греція – це відмінне поєднання моря, історії та гастрономічних відкриттів. Середня вартість відпочинку тут становить від $350 до $600 (без перельоту) за сім ночей для двох осіб у стандартному готелі з харчуванням «все включено».

Греція – це відмінне поєднання моря, історії та гастрономічних відкриттів
Греція – це відмінне поєднання моря, історії та гастрономічних відкриттів
фото з відкритих джерел

До Греції з України організовуються автобусні тури. Такий відпочинок на 12 ночей, для двох осіб, лише зі сніданками коштує в середньому від $1150 до $1325 із виїздом із Києва.

Майорка (Іспанія)

«Майорка – ідеальний напрямок для літнього відпочинку, де поєднуються пляжний релакс і активний туризм. Для сімейних туристів ідеально підійдуть мілкі бухти з чистим піском, для любителів пригод – гори, печери та екскурсії», – наголосила експертка в коментарі «Главкому».

Середня вартість відпочинку на Майорці коливається від $550 до $900 за сім ночей для двох осіб
Середня вартість відпочинку на Майорці коливається від $550 до $900 за сім ночей для двох осіб
фото з відкритих джерел

Менеджер з туризму розповіла, що для тих, хто хоче розважитись, на Майорці є курорт Магалуф з активним нічним життям. Вона зазначила, що це чудове місце для поціновувачів європейського сервісу, середземноморської атмосфери та бірюзових вод.

Середня вартість відпочинку на Майорці коливається від $550 до $900 за сім ночей для двох осіб з харчуванням «все включено» (без урахування перельоту).

Мадейра (Португалія)

«Мадейра – це чудовий вибір для любителів природи та активного відпочинку. Цей португальський архіпелаг відомий своїми зеленими гірськими ландшафтами, красивими пляжами та м'яким кліматом», – підкреслила менеджер з туризму.

Мадейра – це чудовий вибір для любителів природи та активного відпочинку
Мадейра – це чудовий вибір для любителів природи та активного відпочинку
фото з відкритих джерел

Також Мадейра – це не лише чудове місце для пішохідних маршрутів і огляду природних красот, але й ідеальний напрямок для тих, хто хоче відпочити від метушні великих курортів. Архіпелаг підійде для тих, хто шукає спокійний відпочинок серед природи з можливістю активного дозвілля.

Середня вартість відпочинку на Мадейрі варіюється від $600 до $1 тис. за сім ночей для двох осіб, залежно від категорії готелю та послуг.

Менеджер з туризму наголосила, що ціни на курортах можуть змінюватися залежно від різних факторів, таких як категорія готелю, дата бронювання та інші умови.

Нагадаємо, що британська компанія Eurochange назвала Боснію та Герцеговину найпопулярнішим напрямком для подорожей у 2025 році. Лора Еванс-Фіск, керівник відділу цифрових технологій компанії Eurochange, каже: «Сараєво називають «європейським Єрусалимом», тут представлена ​​одна з найрізноманітніших культур на континенті, що робить його одним із найцікавіших міст, які ви можете відвідати».

Також видання Time Out опублікувало рейтинг основних гастрономічних міст світу. Перше місце у ньому посів Новий Орлеан, штат Луїзіана. На другому місці рейтингу опинився Бангкок. Тут можна смачно поїсти у вишуканому ресторані, а також у вуличному кафе за три долари.

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Теги: Португалія Албанія Чорногорія Греція Єгипет Туніс Болгарія відпочинок кордон Україна українці ціни море готель Іспанія Туреччина

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