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У Афінах через страйк зупинили роботу аеропорт та залізниця

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Афінах через страйк зупинили роботу аеропорт та залізниця
фото з відкритих джерел

У Греції ускладнено або паралізовано рух транспорту через 24-годинний страйк працівників транспортного сектора

У Греції ускладнено або паралізовано рух транспорту через 24-годинний страйк працівників транспортного сектора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Кathimerini.

«Минуло два роки після трагедії в Темпі, і по всій країні заплановані збори та мітинги в пам'ять про 57 загиблих з вимогою справедливості. Профспілки, федерації, центри праці, асоціації та організації оголосили про участь у оголошеному загальнонаціональному 24-годинному страйку», – пише видання. 

Мітинги заплановані в Афінах, Салоніках та сотнях інших міст Греції та за кордоном.

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Повністю зупинено рух приміських поїздів в Афінах, афінські таксисти також приєдналися до страйку. Однак у грецькій столиці працюють метро та трамваї, – в основному для того, щоб забезпечити підвезення учасників акції перед будівлею парламенту.

Очікуються перебої з відправкою та прийомом авіарейсів в аеропортах країни, оскільки у страйку також беруть участь і грецькі авіадиспетчери.

Пояснимо, що страйк приурочений до другої річниці залізничної катастрофи у грецькій області Фессалії. 28 лютого 2023 року там сталося лобове зіткнення міжміського пасажирського поїзда з товарним потягом. Загинули 57 людей. Ця катастрофа стала найбільш смертоносною за всю історію залізничного сполучення в Греції. Відразу після неї країною прокотилися хвилі протестів. Багато хто стверджує: трагедія стала наслідком того, що місцева залізнична інфраструктура після довгих років фінансової кризи перебуває у занепаді.

Розслідування все ще триває, а причину смерті багатьох жертв досі не встановлено. Родичі звинувачують владу у затягуванні розслідування та спробі приховати докази. Ті звинувачення заперечують.

Правоцентристський уряд Греції на чолі з Кіріакосом Міцотакісом був переобраний через три місяці після катастрофи і пообіцяв реформувати залізничну мережу країни, але Єврокомісія стверджує, що поки що рухів у цьому процесі мало. На акції протесту в Афінах озвучили заяву сімей загиблих, в якій йдеться про те, що пожежа після аварії виникла через «нелегальний хімічний вантаж», який нібито перевозив потяг.

Теги: пожежа страйк розслідування аеропорт залізниця потяг Греція Єврокомісія метро катастрофа трагедія інфраструктура

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