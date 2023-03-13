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Міністр економіки Сербії раптово заговорив про санкції проти РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міністр економіки Сербії раптово заговорив про санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Башта: «Наша країна вже платить велику ціну через відмову запровадити санкції проти Росії

Міністр економіки Сербії Раде Башта закликав до якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії, оскільки країна перебуває під величезним тиском, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко. Про це він написав у Instagram.

«Наша країна вже платить велику ціну через відмову запровадити санкції проти Росії, й це стає все більш нестерпним. Як міністр економіки, я не можу прийняти те, як багато тиску чиниться на президента, Олександра Вучича, а ми мовчимо. Саме тому я підтримую запровадження санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті держави й національних інтересів, і я повністю йому довіряю. Тому прошу уряд Сербії та всіх міністрів висловитись із цього питання», – йдеться в повідомленні.

Міністр уряду Сербії Джордже Миличевич вже прокоментував пропозицію та почав виправдовуватись, чому поставив вподобання допису колеги про санкції.

«Не я особисто керую акаунтом в Instagram і, як уже неодноразово казав публічно, не розумію, як працюють соціальні мережі. Це було вчинене партійним активістом, який помилково, побачивши фото мого колеги з уряду, поставив уподобайку, не прочитавши, що написано нижче», – заявив Миличевич.

Нагадаємо, нещодавно президент Сербії натякнув, що готовий припинити підтримку РФ, але за однієї умови.

Також недавно посол роз’яснив, чому Сербія не приєднується до санкцій проти РФ.

Теги: Сербія росія санкції

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