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Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Компанія «Вагнер» вербувала найманців у Сербії
фото з відкритих джерел

Пригожин запевнив Вучича, що серби не воюють у ПВК «Вагнер» у 2023 році

Фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що серед його найманців немає громадян Сербії. Про це він сказав у відповідь на заяви президента Сербії Олександра Вучича, стурбованого можливим вербуванням його співвітчизників у ПВК.

«У ПВК «Вагнер» на сьогоднішній день немає жодного серба. Останній, хто воював у ПВК «Вагнер», вибув з направлення два місяці тому. Якщо хтось із сербів заявить, що він воював у ПВК «Вагнер» у 2023 році – це обман. Не вірте йому», – наводить у Telegram слова Пригожина його пресслужба.

Нагадаємо, 1 березня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що всіх сербів, які повернулися додому після служби у лавах ПВК «Вагнер», необхідно притягати до кримінальної відповідальності.

Politico пише, що змінити ставлення до ПВК Вагнера Вучича начебто змусили події 16 лютого 2023 року, коли сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово.

Тоді президент Сербії назвав протестувальників «антисербами» та заявив, що їх, ймовірно, фінансує Росія.

Раніше повідомлялося, що сербський шпигун, який воював проти України, засвітився на посланні Путіна.

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Теги: росія війна Сербія Україна ПВК Вагнера

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