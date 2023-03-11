Чому Сербія не приєднується до санкцій проти РФ: роз’яснення посла

Сербія залишається найближчим партнером Росії на Балканах і на Європейському просторі

Сербія у деяких питання залежить від Росії, тому не запроваджує санкції проти держави-агресора. Про це заявив посол України в Сербії Володимир Толкач, передає сербське видання N1.

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«Звичайно, ми були б вдячні, якби Сербія приєдналася до запровадження санкцій, які європейські країни вже ввели проти Російської Федерації, і це б по суті відповідало нашим спільним інтересам, нашому спільному шляху до Європейського Союзу. Ми розуміємо, що Сербія виходить із власних інтересів, що в деяких питаннях вона залежить від Російської Федерації, і тому процес, мабуть, трохи довший», – сказав посол.

Дипломат також додав, що погляд українців на Сербію формується під впливом російських наративів.

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«Ми помічаємо, що в Сербії російські ЗМІ мають великий вплив, що тут образ народу Сербії щодо України формується через російські впливи, російські наративи», – сказав він.

Толкач сказав, що слід також розглянути те, що становить спільний інтерес на міжнародній арені, а саме взаємну підтримку Сербії та України у зв’язку з територіальною цілісністю та суверенітетом цих двох держав, оскільки, Сербія підтримує Україна з цього приводу та голосує за резолюції в ООН.

Відмітимо, Сербія залишається найближчим партнером Росії на Балканах і на Європейському просторі і єдиною країною регіону, яка не приєдналася до антиросійських санкцій. Водночас ЗМІ повідомляли про десятки випадків, коли сербські найманці брали участь в агресії Росії проти України й вбивстві українців.

Також нагадаємо, що нещодавно сербське ЗМІ опублікувало інтерв'ю із сепаратистом Денисом Пушиліним, на що після тиску української громади на Балканах відреагувало і посольство України у Сербії.

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До слова, нещодавно президент Сербії натякнув, що готовий припинити підтримку РФ, але за однієї умови.