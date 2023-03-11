Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чому Сербія не приєднується до санкцій проти РФ: роз’яснення посла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Сербія не приєднується до санкцій проти РФ: роз’яснення посла
фото з відкритих джерел

Сербія залишається найближчим партнером Росії на Балканах і на Європейському просторі

Сербія у деяких питання залежить від Росії, тому не запроваджує санкції проти держави-агресора. Про це заявив посол України в Сербії Володимир Толкач, передає сербське видання N1.

«Звичайно, ми були б вдячні, якби Сербія приєдналася до запровадження санкцій, які європейські країни вже ввели проти Російської Федерації, і це б по суті відповідало нашим спільним інтересам, нашому спільному шляху до Європейського Союзу. Ми розуміємо, що Сербія виходить із власних інтересів, що в деяких питаннях вона залежить від Російської Федерації, і тому процес, мабуть, трохи довший», – сказав посол.

Дипломат також додав, що погляд українців на Сербію формується під впливом російських наративів.

«Ми помічаємо, що в Сербії російські ЗМІ мають великий вплив, що тут образ народу Сербії щодо України формується через російські впливи, російські наративи», – сказав він.

Толкач сказав, що слід також розглянути те, що становить спільний інтерес на міжнародній арені, а саме взаємну підтримку Сербії та України у зв’язку з територіальною цілісністю та суверенітетом цих двох держав, оскільки, Сербія підтримує Україна з цього приводу та голосує за резолюції в ООН.

Відмітимо, Сербія залишається найближчим партнером Росії на Балканах і на Європейському просторі і єдиною країною регіону, яка не приєдналася до антиросійських санкцій. Водночас ЗМІ повідомляли про десятки випадків, коли сербські найманці брали участь в агресії Росії проти України й вбивстві українців.

Також нагадаємо, що нещодавно сербське ЗМІ опублікувало інтерв'ю із сепаратистом Денисом Пушиліним, на що після тиску української громади на Балканах відреагувало і посольство України у Сербії.

До слова, нещодавно президент Сербії натякнув, що готовий припинити підтримку РФ, але за однієї умови.

Теги: Сербія Україна санкції війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Сербії пообіцяв покарати найманців ПВК «Вагнер», які воюють в Україні
Президент Сербії пообіцяв покарати найманців ПВК «Вагнер», які воюють в Україні
1 березня, 15:49
Президент Сербії Олександр Вучич
Президент Сербії натякнув, що готовий припинити підтримку РФ, але за однієї умови – Politico
3 березня, 05:48
ЄС, Косово та санкції: Сербія перед доленосним вибором
З ким ти, Сербіє? Інтерв’ю з експослом в Росії Єліцею Кур'як Інтерв’ю
19 лютого, 11:00

Політика

Чому Сербія не приєднується до санкцій проти РФ: роз’яснення посла
Чому Сербія не приєднується до санкцій проти РФ: роз’яснення посла
Авторка проєкту про ЛГБТ-партнерства оцінила його підтримку в Раді
Авторка проєкту про ЛГБТ-партнерства оцінила його підтримку в Раді
Зеленський відповів на петицію з вимогою перейменувати Росію на Московію
Зеленський відповів на петицію з вимогою перейменувати Росію на Московію
Зеленський розповів, де найтяжча ситуація після ракетних обстрілів РФ
Зеленський розповів, де найтяжча ситуація після ракетних обстрілів РФ
Посилення оборони Бахмута та Херсона: Зеленський провів засідання Ставки
Посилення оборони Бахмута та Херсона: Зеленський провів засідання Ставки
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова
13K
Встановлено судно, що тиждень курсувало над «Північними потоками» перед підривом
9877
Мрії диктатора: стало відомо, що запланував Путін на вересень 2023 року
7648
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
7557
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Сьогодні, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту