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Президент Сербії натякнув, що готовий припинити підтримку РФ, але за однієї умови – Politico

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент Сербії натякнув, що готовий припинити підтримку РФ, але за однієї умови – Politico
Президент Сербії Олександр Вучич
фото: Facebook/Александар Вучич

Вучич анонсував кілька важких виборів, які в майбутньому мусить зробити його країна

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна, як і раніше, прагне вступити до Європейського союзу. Таким чином він натякнув, що Сербія може визначитися з вибором сторони в російсько-українській війні, повідомляє Politico.

Зазначається, що багато хто обурений відмовою Сербії підтримати антиросійські санкції. Крім того, на території держави перебуває велика кількість громадян РФ, які користуються безвізовим режимом із Сербією та вигідними умовами перебування в країні.

На Мюнхенській безпековій конференції Вучич сказав, що настає час для переосмислення позиції. Раніше він відзначав, що Сербія «опинилася між молотом і ковадлом».

«Ви отримаєте від мене одне речення: Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС. Гаразд, робіть висновки. Але я думаю, ви мене розумієте», – сказав Вучич журналістам.

Він додав, що в майбутньому його країна буде змушена зробити кілька важких виборів.

За повідомленням Politico, раніше Вучич з гордістю заявляв про приплив іноземних інвестицій, якs здебільшого надійшли з Євросоюзу. За словами журналістів, відданість Сербії курсу на євроінтеграцію відіграватиме вирішальну роль в економіці країни.

Видання наводить дані опитування, проведеного через чотири місяці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за яким 51% громадян Сербії схильні відкинути членство в Євросоюзі, а 34% дотримуються протилежної думки. Згідно з цим дослідженням, російський диктатор користується популярністю серед сербів.

До того ж опитування New Third Way, проведене в липні минулого року, показало, що 66% сербів віддають перевагу РФ, а не Євросоюзу, а 40% і зовсім хочуть припинити переговори про вступ до ЄС. Крім того, 59% вважають Захід винним у війні в Україні.

«Отже, неясно, як Вучич може покинути Росію і всім серцем прийняти Європу – навіть якщо він справді цього хоче», – підсумували автори публікації.

Нагадаємо, що очільник Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК «Вагнер», які воюють проти України.  

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