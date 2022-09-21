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Німеччина досягла нового етапу, заповнивши газосховища на 90%

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Німеччина досягла нового етапу, заповнивши газосховища на 90%
Німецькі газосховища заповнені більш ніж на 90%

Закачаний газ підвищить безпеку енергопостачання, допоможе керувати у разі надзвичайної ситуації

Керівник Федерального мережевого агентства ФРН Клаус Мюллер заявив, що Німеччина досягла нового етапу, оскільки рівень заповненості газом підземних сховищ у країні перевищив 90%. Про це Мюллер написав у своєму Twitter.

«Заповнивши газові сховища на 90,07%, Німеччина досягла нового етапу. Закачаний газ підвищить безпеку енергопостачання, допоможе керувати у разі надзвичайної ситуації. Ми повинні продовжити зусилля щодо заповнення», – зазначив він.

Раніше уряд Німеччини зобов'язав усіх операторів заповнити підземні сховища до 1 жовтня не менш як на 85 відсотків, до 1 листопада – не менш як на 95 відсотків.

Як повідомлялося, до літа 2024 року німецька економіка повністю знайде заміну газу із Росії. Про це заявив голова Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.

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Теги: газ Німеччина

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