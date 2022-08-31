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Росія перекрила газ Німеччині та Франції: «Північний потік» зупинився

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія перекрила газ Німеччині та Франції: «Північний потік» зупинився
Росія перестала постачати газ до Німеччини та Франції
фото: finbalance.com.ua

Потік газу «Північним потоком» зупинився 31 серпня вночі

Сьогодні вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина залишилася без російського газу. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Фізичний потік газу «Північним потоком» у точці приймання в німецькому Грайфсвальді в газопровід Nel повністю зупинився з 03:00 31 серпня. У газопровід Opal у цей же момент впав у 5,5 раза до близько 200 тисяч куб. м на годину. Дані оператора «Північного потоку» компанії Nord Stream AG також підтверджують ці показники.

Як зазначалося, єдиний робочий газоперекачувальний агрегат відправної компресорної станції «Північного потоку» – КС Портову Trent 60 – буде зупинено з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування та планово-попереджувальних робіт.

Крім того, в РФ заявили про повне припинення поставок газу до Франції. «Газпром» ухвалив таке рішення через борги постачання до Франції. Рішення порушити газовий контракт із французькою компанією Engie обґрунтували нібито несплатою за постачання російського газу в липні, йдеться в офіційному повідомленні «Газпрому».

Раніше повідомлялося, що компанія «Газпром» оголосила про зупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт. До слова, президент Польщі Дуда закликав ліквідувати «Північний потік-2».

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Теги: росія газ Німеччина Газпром Франція Північний потік

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