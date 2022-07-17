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    Економіка

    Німеччина за два роки стане вільною від російського газу

    Німеччина готова повністю відмовитися від російського газу влітку 2024 року - Німеччина за два роки стане вільною від російського газу
    Німеччина готова повністю відмовитися від російського газу влітку 2024 року
    фото: Pixabay

    Ціни на газ у Німеччині уже не будуть такими низькими, як раніше

    До літа 2024 року німецька економіка повністю знайде заміну газу із Росії. Про це у інтерв’ю виданню Bild am Sonntag заявив голова Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.

    Але дві найближчі зими у Німеччині зберігатиметься загроза того, що газу в країні не вистачатиме.

    Крім того Мюллер попередив споживачів: «Ціни на газ ніколи не будуть настільки ж низькими, як раніше».

    Крім того, Німеччина зобов’язалася допомогти вирішити проблему із російським газом своїм сусідам. Йдеться, зокрема, про Бельгію та Нідерланди, які зараз допомагають Німеччині із постачанням зрідженого газу через тамтешні газові термінали у портах.

    «Ми зобов'язані у надзвичайній ситуації допомагати при постачанні газом приватних домашніх господарств чи лікарень наших сусідів», – пояснив голова Федерального мережевого агентства Німеччини.

    Нагадаємо, що зиму-2022/23 Німеччина без російського газу, за словами Мюллера, точно не переживе.

    Додамо, що напередодні стало відомо, що Німеччина вирішила знову запустити 16 електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, а також продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 таких станцій. Так країна хоче зменшити енергозалежність від Росії.

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    Теги: росія газ Німеччина
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    Німеччина за два роки стане вільною від російського газу