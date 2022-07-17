Німеччина за два роки стане вільною від російського газу

Ціни на газ у Німеччині уже не будуть такими низькими, як раніше

До літа 2024 року німецька економіка повністю знайде заміну газу із Росії. Про це у інтерв’ю виданню Bild am Sonntag заявив голова Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.

Але дві найближчі зими у Німеччині зберігатиметься загроза того, що газу в країні не вистачатиме.

Крім того Мюллер попередив споживачів: «Ціни на газ ніколи не будуть настільки ж низькими, як раніше».

Крім того, Німеччина зобов’язалася допомогти вирішити проблему із російським газом своїм сусідам. Йдеться, зокрема, про Бельгію та Нідерланди, які зараз допомагають Німеччині із постачанням зрідженого газу через тамтешні газові термінали у портах.

«Ми зобов'язані у надзвичайній ситуації допомагати при постачанні газом приватних домашніх господарств чи лікарень наших сусідів», – пояснив голова Федерального мережевого агентства Німеччини.

Нагадаємо, що зиму-2022/23 Німеччина без російського газу, за словами Мюллера, точно не переживе.

Додамо, що напередодні стало відомо, що Німеччина вирішила знову запустити 16 електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, а також продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 таких станцій. Так країна хоче зменшити енергозалежність від Росії.