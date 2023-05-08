Німеччина забила на сполох через постачання її товарів до РФ в обхід санкцій – Bild

Росія через інші країни попри санкції отримує автомобілі та автозапчастини, хімічну продукцію, електрообладнання

Росія налагодила постачання товарів із Німеччини в обхід санкцій. Для цього вона використовує інші країни СНД. Про це повідомляє Bild.

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Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення до України та запровадження санкцій проти РФ експорт із Німеччини до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі – на 77%, до Киргизстану – на 994%.

«Влада Німеччини вважає, що може йтися про постачання в Росію паралельним імпортом в обхід санкцій, особливо в рамках ЄАЕС. У Берліні це вважають неприпустимим», – пише видання.

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Bild зазначає, що на це вже звернув увагу і спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Салліван. Росія через інші країни отримує автомобілі та автозапчастини, хімічну продукцію, електрообладнання, металоконструкції та одяг.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз підготував проєкт нового пакету санкцій проти Росії.