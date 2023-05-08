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Євросоюз підготував проект нового пакету санкцій проти Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз підготував проект нового пакету санкцій проти Росії
Росія може очікувати новий пакет санкцій від ЄС
фото: РБК-Україна

Новий пакет санкцій проти країни-агресора вже переданий країнам ЄС для погодження

Єврокомісія склала проект 11-го пакету антиросійських санкцій та передала його країнам Євросоюзу для погодження. Про це заявив голова прес-служби Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу, трансляція якого відбувалась на сайті організації.

«Я можу підтвердити, що 11 пакет санкцій передано країнам-членам. У середу відбудеться перша дискусія послів у Комітеті постійних представників ЄС», – зазначив представник Єврокомісії. Утім, розкрити зміст нового пакету Мамер відмовився.

Раніше газета Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів повідомила, що ЄС збирається запропонувати 11-й пакет санкцій проти Росії найближчим часом. Наголошувалося, що посли країн можуть обговорити це 10 травня. Однак, за словами співрозмовників видання, поки що не зрозуміло, чи надійде коли саме найде пропозиція.

Зокрема йдеться про те, що у новому санкційному пакеті Євросоюз збирається обговорити запровадження заборони на транзит низки товарів через Росію, також уточнюється, що можливі обмеження на транзит поширюватимуться на численні високотехнологічні товари.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує запровадити санкції щодо низки китайських компаній за надання допомоги Росії для ведення війни проти України. Застосування штрафів може посилити напруженість у відносинах між ЄС та Пекіном. Про це пише Financial Times.

За даними видання, сім китайських компаній, які обвинувачуються у продажу обладнання, що може бути використане РФ для озброєння, було перелічено в новому пакеті санкцій, що ЄС обговорить цього тижня.

Деякі компанії вже потрапили під санкції США, і дії Євросоюзу, ймовірно, викличуть невдоволення Китаю, який «прагне утримати Брюссель від підтримки Вашингтона у їх боротьбі за глобальний вплив».

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Теги: росія Європейський союз Україна Брюссель транзит санкції Єврокомісія путін озброєння

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