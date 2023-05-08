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ЄС готує санкції проти китайських компаній, які допомагають РФ озброюватися

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЄС готує санкції проти китайських компаній, які допомагають РФ озброюватися
ЄС прагне вирішити проблему обходу санкцій
фото ілюстративне

До санкційного списку увійдуть сім китайських компаній і компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів і Вірменії

Європейський Союз пропонує запровадити санкції щодо низки китайських компаній за надання допомоги Росії для ведення війни проти України. Застосування штрафів може посилити напруженість у відносинах між ЄС та Пекіном. Про це пише Financial Times.

За даними видання, сім китайських компаній, які обвинувачуються у продажу обладнання, що може бути використане РФ для озброєння, було перелічено в новому пакеті санкцій, що ЄС обговорить цього тижня.

Деякі компанії вже потрапили під санкції США, і дії Євросоюзу, ймовірно, викличуть невдоволення Китаю, який «прагне утримати Брюссель від підтримки Вашингтона у їх боротьбі за глобальний вплив».

До санкційного списку, що готується, також входять дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів і одна з Вірменії. Такий перелік потребує одноголосного схвалення 27 держав-членів ЄС.

Ще до списку потрапили дві компанії з материкового Китаю 3HC Semiconductors та King-Pai Technology, які перебувають під американськими санкціями.

Крім того, до переліку входять п'ять компаній, що базуються в Гонконгу, дві з яких перебувають у списку санкцій США: Sinno Electronics і Sigma Technology.

«З огляду на ключову допоміжну роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії для забезпечення агресивної війни проти України, доречно також включити деякі інші суб'єкти в третіх країнах, які займаються обходом торгових обмежень, а також певні російські організації, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для оборонно-промислового комплексу Росії», – йдеться у санкційній пропозиції Єврокомісії.

Компанію 3HC Semiconductors, яка виробляє комп'ютерні чіпи, звинувачують у «спробі обійти експортний контроль та придбанні чи спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонної промислової бази Росії».

У повідомленні мінфіну США йдеться, що компанія King-Pai постачає до РФ мікроелектроніку, яка «має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет».

Sinno з Гонконгу і Taco, що базується у Вірменії, здійснюють поставки російської оборонної закупівельної компанії «Радіоавтоматика», яка спеціалізується на ухиленні від санкцій, зазначають у Штатах.

Крім того, Брюссель пропонує ввести санкції проти I Jet Global DMCC у Дубаї та Сирії. США також запровадили санкції проти компанії у країнах-членах ЄС на Мальті та в Іспанії.

Компанія I Jet координувала постачання іранських безпілотників до РФ, зазначається у повідомленні міністерства фінансів США.

Крім цієї компанії, Єврокомісія також пропонує ввести санкції проти більшої кількості іранських фірм, які займаються виробництвом та постачанням дронів до Росії.

Як зазначається у матеріалі, ЄС прагне вирішити проблему обходу санкцій у ширшому значенні. Проєкт включає заходи, які б дозволили Євросоюзу обмежити продаж певних товарів третім країнам, якщо дипломатичний тиск не змінить їх поведінку. Держави-члени повинні схвалити окремі заходи проти компаній чи країн.

Є також повноваження заборонити нафтовим танкерам, які без поважної причини приховують своє місцезнаходження, заходити до портів ЄС. За даними FT, судна обходять ембарго на імпорт російської нафти морським шляхом, вдаючи, що вантажать звідкись ще.

Комісія також запропонувала розширити список заборонених до ввезення до РФ товарів.

Раніше у травні видання Bloomberg писало, що ЄС готує новий механізм проти країн, які допомагають Москві обходити санкції.

Теги: росія США санкції Іран війна Китай Європейський союз

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