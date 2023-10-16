Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок

Польський фінансовий ринок уже відрегував на політичні зміни в країні, але це може бути тимчасовим явищем

Польська валюта реагує на попередні результати парламентських виборів. Вже за ніч злотий зміцнився як по відношенню до долара, так і до євро. У наступні години рух стає все більш помітним. Про це пише money.pl.

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На парламентських виборах у Польщі (вибори до Сенату та Сейму, тобто Верхньої та Нижньої палат парламенту) втретє поспіль перемогла правоконсервативна «Право і справедливість» («ПіС») Ярослава Качинського, яка на цих виборах була у складі блоку політичних сил «Об’єднана правиця».

І хоча офіційні результати можуть відрізнятися, а «Право і Справедливість» має шанс продовжити свою владу, ринок реагує все гостріше. Вже за ніч підрахунку результатів злотий зміцнився. Чим ближче до дня, тим цей рух помітніший. Торгівля, як зазначає економіст Бартош Савіцкі з Cinkciarz.pl, неглибока, але напрямок змін видно.

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У понеділок о 5:30 за долар потрібно було заплатити 4,25 злотих. На графіку видно значне падіння – перед вихідними він зупинився на позначці 4,31 злотого. Тож зміцнення досягло 1,34%.

Злотий також зміцнився щодо євро – у понеділок о 5:30 один євро коштував 4,47 злотих. Перед вихідними курс досяг 4,53 злотих. Таким чином, рівень зміцнення становить приблизно 1,26%.

Керівник Інституту публічних фінансів Славомір Дудек відреагував на котирування злотого зазначивши: «Злотий радіє поверненню демократії!», – написав він.

Лукаш Києк, керівник money.pl, також прокоментував графік обмінного курсу. «Бухлива реакція злотого на екзит поли. Інвестори дають сильний сигнал», – зазначив експерт.

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Про те, як ринок відреагує на вибори в Польщі, поляки дізнаються після відкриття Варшавської фондової біржі. Однак ні для кого не секрет, що зміна влади означатиме кадрове цунамі в багатьох біржових компаніях. Це чудово проілюстрували експерти порталу Macronext. «Насувається хвиля звільнень у державних компаніях», – пишуть вони у коментарях.

Szykuje się fala dymisji w spółkach skarbu państwa. pic.twitter.com/uEnFFfWKdt — macroNEXT (@Macronextcom) October 15, 2023

Редакція money.pl також розпитала кількох експертів про сценарії після виборів. Аналітик Cinkciarz.pl Бартош Савіцький зазначив найгірше з точки зору ринків – це безвихідь, яка призведе до наступних виборів, або необхідність створення нестабільної коаліції Об’єднаних правих із Конфедерацією.

«Навіть у цьому випадку рух євро щодо злотого не має перевищувати 2-3%. Варто пам'ятати, що раптові, навіть потужні реакції ринків на несподівані вердикти виборців можуть бути дуже нестійкими, вважає експерт. Тож нинішнє зміцнення злотого може бути тимчасовим», – прокоментував Бартош Савіцький.

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Нагадаємо, партія «Право і справедливість», яка за даними екзитполів посіла перше місце на парламентських виборах у Польщі, не впевнена у тому, що зможе сформувати коаліцію. Про це заявив лідер партії Ярослав Качинський, виступаючи у штабі своєї політичної сили.