Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок
Злотий миттєво відреагував на політичні зміни в країні
фото: East News

Польський фінансовий ринок уже відрегував на політичні зміни в країні, але це може бути тимчасовим явищем

Польська валюта реагує на попередні результати парламентських виборів. Вже за ніч злотий зміцнився як по відношенню до долара, так і до євро. У наступні години рух стає все більш помітним. Про це пише money.pl.

На парламентських виборах у Польщі (вибори до Сенату та Сейму, тобто Верхньої та Нижньої палат парламенту) втретє поспіль перемогла правоконсервативна «Право і справедливість» («ПіС») Ярослава Качинського, яка на цих виборах була у складі блоку політичних сил «Об’єднана правиця». 

І хоча офіційні результати можуть відрізнятися, а «Право і Справедливість» має шанс продовжити свою владу, ринок реагує все гостріше. Вже за ніч  підрахунку результатів злотий зміцнився. Чим ближче до дня, тим цей рух помітніший. Торгівля, як зазначає економіст Бартош Савіцкі з Cinkciarz.pl, неглибока, але напрямок змін видно.

У понеділок о 5:30 за долар потрібно було заплатити 4,25 злотих. На графіку видно значне падіння – перед вихідними він зупинився на позначці 4,31 злотого. Тож зміцнення досягло 1,34%.

Злотий також зміцнився щодо євро – у понеділок о 5:30 один євро коштував 4,47 злотих. Перед вихідними курс досяг 4,53 злотих. Таким чином, рівень зміцнення становить приблизно 1,26%.

Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок фото 1

Керівник Інституту публічних фінансів Славомір Дудек відреагував на котирування злотого зазначивши: «Злотий радіє поверненню демократії!», – написав він.

Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок фото 2

Лукаш Києк, керівник money.pl, також прокоментував графік обмінного курсу. «Бухлива реакція злотого на екзит поли. Інвестори дають сильний сигнал», – зазначив експерт.

Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок фото 3

Про те, як ринок відреагує на вибори в Польщі, поляки дізнаються після відкриття Варшавської фондової біржі. Однак ні для кого не секрет, що зміна влади означатиме кадрове цунамі в багатьох біржових компаніях. Це чудово проілюстрували експерти порталу Macronext. «Насувається хвиля звільнень у державних компаніях», – пишуть вони у коментарях.

Редакція money.pl також розпитала кількох експертів про сценарії після виборів. Аналітик Cinkciarz.pl Бартош Савіцький зазначив найгірше з точки зору ринків – це безвихідь, яка призведе до наступних виборів, або необхідність створення нестабільної коаліції Об’єднаних правих із Конфедерацією.

«Навіть у цьому випадку рух євро щодо злотого не має перевищувати 2-3%. Варто пам'ятати, що раптові, навіть потужні реакції ринків на несподівані вердикти виборців можуть бути дуже нестійкими, вважає експерт. Тож нинішнє зміцнення злотого може бути тимчасовим», – прокоментував Бартош Савіцький.

Нагадаємо, партія «Право і справедливість», яка за даними екзитполів посіла перше місце на парламентських виборах у Польщі, не впевнена у тому, що зможе сформувати коаліцію. Про це заявив лідер партії Ярослав Качинський, виступаючи у штабі своєї політичної сили.

Читайте також: Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
Теги: вибори торгівля ринок валюта Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок
Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок
Єгипет вигадав, як ускладнити життя російським туристам
Єгипет вигадав, як ускладнити життя російським туристам
Найбільший банк США попередив про «найнебезпечніший період» за останні десятиліття
Найбільший банк США попередив про «найнебезпечніший період» за останні десятиліття
Болгарія ввела податок на транзит російського газу. Угорщина обурена
Болгарія ввела податок на транзит російського газу. Угорщина обурена
Румунія затвердила нові умови імпорту зерна із України
Румунія затвердила нові умови імпорту зерна із України
США посилюють спроби спрямувати заморожені $300 млрд РФ на допомогу Україні
США посилюють спроби спрямувати заморожені $300 млрд РФ на допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
29K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
24K
Помер легендарний український співак
19K
Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович
12K
Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?
11K
У Дніпрі прогриміли вибухи

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Вчора, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту