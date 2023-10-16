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Качинський: Ми не знаємо, чи вдасться після перемоги сформувати уряд

Діана Гасюк
glavcom.ua
Качинський: Ми не знаємо, чи вдасться після перемоги сформувати уряд
Ярослав Качинський
фото з відкритих джерел

Лідер «ПіС» готовий і в опозиції боротися, «щоби Польща не втратила незалежність»

Партія «Право і справедливість», яка за даними екзитполів посіла перше місце на парламентських виборах у Польщі, не впевнена у тому, що зможе сформувати коаліцію. Про це заявив лідер партії Ярослав Качинський, виступаючи у штабі своєї політичної сили.

«Залишається відкритим питання, чи вдасться цей успіх (перемогу на виборах) перетворити на ще один термін нашого уряду. А ми цього ще не знаємо», – сказав Качинський і пообіцяв, що навіть якщо «ПіС» опиниться в опозиції, партія все одно боротиметься за реалізацію своєї програми.

«Ми не дозволимо зрадити Польщу, щоби Польща втратила найцінніше для нашої нації, тобто незалежність»», – заявив він.

Качинський також закликав дочекатися офіційного підрахунку голосів.

Як повідомлялося, результати екзитполів, які оприлюднили телеканали одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними. Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість», то друге місце з різницею всього у 5,2% зайняла «Громадянська коаліція».

Відповідно до опитування виборців на виході з виборчих дільниць під час парламентських виборів у Польщі, п'ять партій зуміли подолати прохідний бар'єр для участі у Сеймі.

Так, партія «Право і Справедливість» може отримати 200 місць у польському парламенті. «Громадянська коаліція», очолювана екс-президентом Дональдом Туском, може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

За цими даними, чинна партія влади «Право і Справедливість» (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Також лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявив, що готовий до створення коаліційного уряду з «партнерами».

До слова, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі після парламентських виборів. 

Раніше ми повідомляли, що права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набувала популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни.

Теги: коаліція Польща міністр незалежність партії Дональд Туск

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