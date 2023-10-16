Качинський: Ми не знаємо, чи вдасться після перемоги сформувати уряд

Лідер «ПіС» готовий і в опозиції боротися, «щоби Польща не втратила незалежність»

Партія «Право і справедливість», яка за даними екзитполів посіла перше місце на парламентських виборах у Польщі, не впевнена у тому, що зможе сформувати коаліцію. Про це заявив лідер партії Ярослав Качинський, виступаючи у штабі своєї політичної сили.

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«Залишається відкритим питання, чи вдасться цей успіх (перемогу на виборах) перетворити на ще один термін нашого уряду. А ми цього ще не знаємо», – сказав Качинський і пообіцяв, що навіть якщо «ПіС» опиниться в опозиції, партія все одно боротиметься за реалізацію своєї програми.

«Ми не дозволимо зрадити Польщу, щоби Польща втратила найцінніше для нашої нації, тобто незалежність»», – заявив він.

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Качинський також закликав дочекатися офіційного підрахунку голосів.

Як повідомлялося, результати екзитполів, які оприлюднили телеканали одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними. Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість», то друге місце з різницею всього у 5,2% зайняла «Громадянська коаліція».

Відповідно до опитування виборців на виході з виборчих дільниць під час парламентських виборів у Польщі, п'ять партій зуміли подолати прохідний бар'єр для участі у Сеймі.

Так, партія «Право і Справедливість» може отримати 200 місць у польському парламенті. «Громадянська коаліція», очолювана екс-президентом Дональдом Туском, може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

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За цими даними, чинна партія влади «Право і Справедливість» (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Також лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявив, що готовий до створення коаліційного уряду з «партнерами».

До слова, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі після парламентських виборів.

Раніше ми повідомляли, що права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набувала популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни.