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Продовження скандалу із «Челсі»: Британія пояснила, куди підуть гроші Абрамовича

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Продовження скандалу із «Челсі»: Британія пояснила, куди підуть гроші Абрамовича
Гроші Абрамовича лежать на замороженому Великою Британією банківському рахунку
фото з відкритих джерел

У Великій Британії і досі не можуть визначитись, як краще передати Україні кошти  підсанкційного російського олігарха

Влада Великої Британії заборонила витрачати кошти, які мільярдер Роман Абрамович отримав від продажу футбольного клубу «Челсі» для допомоги жертвам війни в Україні за її межами. Про це пише The Times. 

Глава фонду, який займеться розподілом цих грошей, колишній виконавчий директор Unicef ​​у Великій Британії Майк Пенроуз розповів, що гроші від продажу «Челсі» призначалися «всім постраждалим» від війни. Але британський уряд повідомив фонду, що через угоду з ЄС грошима можна буде розпоряджатися лише якщо їх передаватимуть у «географічних кордонах України».

Тобто фонд не зможе розглядати запити щодо допомоги українцям за межами країни. «Це величезна сума грошей – близько 2,35 млрд фунтів стерлінгів, і накопичені відсотки на мільйони фунтів. Тож ідея не надавати допомогу найбільш уразливим, де б вони не проживали, майже безсовісна», – зазначив Пенроуз.

Він зазначив, що якщо фонд погодиться на ці умови, він не зможе дотримуватися загальноприйнятих міжнародних гуманітарних принципів нейтралітету, неупередженості та незалежності, дотримуватися яких Лондон вимагає від усіх некомерційних організацій.

При цьому переказувати гроші до Росії та Білорусі фонд все одно не може через санкції, зазначив Пенроуз. «Я можу запевнити вас, що ні я, ні наш шановний уряд не хочемо потрапити до в'язниці», – запевнив він.

Глава фонду попросив владу Британії виділити організації кошти «без застосування політичних умов, які б обмежили нашу здатність допомагати всім українцям, спільнотам та людям, які їх приймають».

Нагадаємо, російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.

Роман Абрамович продав «Челсі», яким володів із 2003 року, невдовзі після початку війни Росії проти України. До такого рішення його підштовхнули санкції Великої Британії та ЄС. Угода відбулася у травні 2022 року, після чого було сформовано фонд на чолі з Пенроузом.

У квітні 2023 року влада Великої Британії отримала 2,9 млрд доларів від Абрамовича, заморозивши їх на британському рахунку. Перешкоди при надсиланні матеріальної допомоги виникли через те, що Абрамович перебуває під санкціями.

Наразі гроші лежать на замороженому Великою Британією банківському рахунку, що належить підконтрольній Абрамовичу компанії Fordstam. Згідно із законодавством королівства, їх можна направити на гуманітарні цілі лише після того, як мільярдер схвалить цю процедуру.

Водночас, ЄС та Велика Британія не можуть домовитися, як доцільніше витратити ці кошти, про що писав раніше  Daily Mail. ЄС наполягає, щоб вони пішли на роботи щодо «довгострокового відновлення» України, тоді як Лондон хоче витратити кошти на допомогу жертвам війни. Британська влада переконує, що гроші підсанкційного олігарха можуть надійти в Україну «до повернення холодів».

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Теги: санкції гроші олігархи Велика Британія ФК Челсі

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