Абрамович не віддає гроші від продажу «Челсі» українцям, адже знайшов відмазку

Британська влада переконує, що гроші підсанкційного олігарха можуть надійти в Україну «до повернення холодів»

Понад два мільярда фунтів стерлінгів, виручені від продажу «Челсі» понад рік тому, можуть бути не передані жертвам російської війни проти України цього року або, можливо, і взагалі. Про це пише видання Daily Mail.

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Російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.

Камінь спотикання в тому, що ні уряд Великої Британії, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти Росії через агресію Володимира Путіна проти України.

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Держсекретар Джеймс Клеверлі сказав минулого тижня, що він не може гарантувати, що гроші будуть виплачені до того, як уряд піде на літні канікули наступного місяця. Міністри повертаються у вересні.

Клеверлі зазначив: «Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші надходять виключно до тих одержувачів, до яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це так».

Наразі гроші на замороженому Великою Британією банківському рахунку, що належить підконтрольній Абрамовичу компанії Fordstam. Згідно із законодавством королівства, їх можна направити на гуманітарні цілі лише після того, як мільярдер схвалить цю процедуру.

«Ми сподівалися, що гроші переведуть влітку 2022 року, потім ми сподівалися на зрушення в січні. Зараз ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до повернення холодів, але наразі немає жодних гарантій, що це станеться», – сказав співрозмовник Daily Mail.

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За інформацією газети, під час продажу «Челсі» Абрамович нібито домовився з владою Великої Британії, що виручені гроші підуть на допомогу «всім жертвам» війни.

На початку березня 2022 Роман Абрамович повідомив про намір продати футбольний клуб. Незадовго до цього мільярдер передав контроль над «Челсі» опікунській раді. Водночас ЄС оголосив четвертий пакет санкцій, куди потрапив Абрамович. До обмежень проти бізнесмена пізніше приєдналися Канада, Великобританія та інші країни.

Нагадаємо, Абрамович був змушений продати свій улюблений футбільний клуб минулого року, знаючи, що на нього чекають санкції. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, а після витрат, пов'язаних з транзакцією, залишилося 2,3 мільярди фунтів стерлінгів. Під час продажу пресслужба Абрамовича повідомила, що він «хотів, щоб виручені кошти були передані благодійному фонду для потреб постраждалих з обох сторін конфлікту між Росією та Україною».