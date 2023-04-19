Гігантську яхту російського олігарха помітили у турецькому Мармарисі (фотофакт)

Яхта російського мільярдера Абромовича перебуває у Туреччині

Розкішна яхта російського бізнесмена Романа Абрамовича Eclipse пришвартувалась сьогодні у порту курортного району Мармаріс провінції Мугла на південному заході Туреччини. Про це пишуть очевидці у соцмережах.

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Шестиповерхова яхта завдовжки 164 метри і завширшки 22 метри під прапором Бермудських островів кинула якір біля великого пірсу круїзного порту Мармаріс через свій великий розмір.

Туристи і мешканці курортного регіону, що прогулювалися в порту, фотографували мега-яхту на свої мобільні телефони. Очікується, що яхта залишить порт за тиждень. Для заправки яхти потрібно близько мільйона літрів палива, яке доставлять суднами з порту Аліага до провінції Ізмір.

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У 2010 році вартість яхти оцінювалася приблизно в 340 млн. євро. Судно обладнане вертолітним майданчиком, басейном, розкішними каютами. Крім того, на борту знаходяться батискаф та тренажерний зал.

Нагадаємо, Eclipse вже не вперше помічають у Туреччині. Так у серпні минулого року ця яхта класу люкс уже «гостювала» у Мармарисі понад тиждень, викликаючи захват у місцевих мешканців.

Раніше повідомлялось, що яхту вартістю $81 млн, що належить російському олігарху Андрію Гур'єву, який перебуває під санкціями, буде продано з аукціону урядом Антигуа і Барбуди.Судно було кинуто у Карибському морі після вторгнення Росії в Україну минулого року. Уряд Антигуа та Барбуди в понеділок попередив власника суперяхти Alfa Nero, що він має 10 днів, щоб заявити права на судно, інакше він буде проданий тому, хто запропонує найвищу ціну.

Міністр інформації країни Мелфорд Ніколас заявив, що Alfa Nero була покинута в порту Фалмут у Антигуа в лютому 2022 року, і уряд «намагається запобігти майбутній небезпеці, оскільки розкішне судно не обслуговується його власником».