За поточний рік попит фізичних осіб на золото зріс у сім разів

У 2022 році росіяни купили понад 30 тонн злитків, до кінця року результат може сягнути 40 тонн, повідомили у мінфіні країни-терористки.

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За інформацією міністра фінансів РФ Олексія Моїсеєва, попит на золото серед фізичних осіб зріс за останній рік зріс у сім разів.

«Приблизно 60% із проданих злитків були вагою один кілограм. Приблизно 2% — злитки більше кілограма, а 38% — вагою до одного кілограма. Найбільший попит мають злитки масою до 100 грамів», – повідомив чиновник.

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На його думку, якщо упродовж наступних 10 років вдасться замістити до 20 відсотків готівкової валюти у населення золотом, це буде добрий результат.

Нагадаємо, Путін публічно вимагає від росіян купувати російські товари, але на нього це правило не поширюється.

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