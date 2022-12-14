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Росіяни тоннами скуповують золото

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Росіяни тоннами скуповують золото
Фото ілюстративне

За поточний рік попит фізичних осіб на золото зріс у сім разів

У 2022 році росіяни купили понад 30 тонн злитків, до кінця року результат може сягнути 40 тонн, повідомили у мінфіні країни-терористки.

За інформацією міністра фінансів РФ Олексія Моїсеєва, попит на золото серед фізичних осіб зріс за останній рік зріс у сім разів.

«Приблизно 60% із проданих злитків були вагою один кілограм. Приблизно 2% — злитки більше кілограма, а 38% — вагою до одного кілограма. Найбільший попит мають злитки масою до 100 грамів», – повідомив чиновник.

На його думку, якщо упродовж наступних 10 років вдасться замістити до 20 відсотків готівкової валюти у населення золотом, це буде добрий результат.

Нагадаємо, Путін публічно вимагає від росіян купувати російські товари, але на нього це правило не поширюється.

Тим часом українці висміяли російських балерин, які через санкції залишилися без пуантів

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Теги: війна росія агресія золото тероризм

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