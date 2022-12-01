Як Aliexpress підіймає Росію з колін

«Власне» високотехнологічне виробництво Росія налагоджує дуже дивним способом…

28 листопада Рада Євросоюзу включила обхід антиросійських санкцій до списку кримінальних злочинів. Що це означає, а також як Росія «встала з колін», налагодивши «власне» високотехнологічне виробництво, дослідив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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«Добриня» і «Горинич»

Нещодавно Путін на святкуванні 15-річчя держкорпорації «Ростех», яка відповідає за оборонно-промисловий комплекс, заявив, що її підприємства «у сьогоднішніх умовах дають унікальний поштовх розвитку високотехнологічних сфер виробництва».

Про «розвиток російських високотехнологічних сфер виробництва», особливо оборонних, найкраще може розповісти терористична співпраця «Герані» та «Shahed».

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У продовження теми розробки «власних БПЛА» цікава історія і так званого російського «суверенного дрона» під патріотичною назвою «Добриня».

Виробник систем ППО «Алмаз-Антей», який відомий насамперед розробкою систем «Бук» та С-400, «на виконання наказу Путіна», почав екстрено виробляти цих самих «добринь».

Але вони виявилися дивовижно схожими на китайську гоночну модель дрона iFlight Nazgul5 Evoque F5 F5X за $600. Його комплектують пультом керування Hoshi Radiomaster за $70, який можна придбати на Aliexpress. У російському варіанті китайського дрона замінено корпус та з’явилася наклейка «Добриня».

І попри те, що, на думку навіть Z-пабліків, він малопридатний на фронті, його хочуть продавати Міноборони РФ практично вчетверо дорожче – за $2000. При цьому в сюжеті НТВ, який був присвячений цьому БПЛА, безсоромно брехали, що він є «повністю вітчизняною розробкою і зроблений лише за чотири місяці, тому буде значно дешевшим за аналогічні закордонні зразки».

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Ще одна перспективна розробка «Алмаз-Антея» – гексакоптер «Горинич» вантажопідйомністю до 10 кг – теж досить своєрідний випадок імпортозаміщення по-російськи. На лопатях його пропелерів можна розглянути логотип китайського бренду Havoc.

Очолював раду директорів «Алмаз-Антей» близький друг Путіна по КДБ та голова «Ростеху» Сергій Чемезов.

А ось ще один приклад російського імпортозаміщення – автомобіль «Москвич», про який так натхненно розповідали по федеральних каналах.

Виробництво запустили з помпою у присутності мера Москви Собяніна та міністра промисловості та торгівлі Мантурова.

При цьому в сюжетах навіть не приховували, що це насправді китайське авто JAC, яке частково розбирається на заводі у КНР, упаковується в контейнер, відправляється до Росії, збирається знову і під маркою «Москвич-3» йде на продаж.

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Саме так, певно, і має виглядати «розвиток високотехнологічних сфер виробництва» і взагалі путінське «вставання з колін».

Рішення ЄС дозволить конфіскувати активи російського бізнесу на території Євросоюзу

І наостанок, про те як працюють західні санкції, завдяки чому Росія, власне, і «підіймається з колін» переважно за допомогою сірих схем з Іраном чи Aliexpress. Як відомо, 28 листопада Рада Євросоюзу включила обхід антиросійських санкцій до списку кримінальних злочинів.

Включення порушень обмежувальних заходів до списку «злочинів ЄС» є першим із двох кроків, спрямованих на запобігання спробам обійти або порушити санкції.

Тепер Єврокомісія має подати пропозиції щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за це.

У Росії це сприйняли дуже нервово. І це зрозуміло, адже саме через санкції особисто Путін дав добро на так званий «паралельний імпорт».

Рішення ЄС дуже важливе і вирішує щонайменше три завдання:

по-перше, дозволить не просто заморожувати, а й конфіскувати активи російського бізнесу на території Євросоюзу;

по-друге, допоможе відлякати потенційних охочих обійти санкції;

по-третє, має запобігти проникненню в Росію будь-яких технологій, запчастин та товарів подвійного призначення.

Після затвердження рішення порушниками можна буде вважати як фізичних та юридичних осіб, так і цілі держави, які проти колективної волі Євросоюзу спробують увійти на путінський чорний ринок.

Тому може цілком статися так, що й Aliexpress Росії вже не допоможе. Хоча, як відомо, їй вже ніщо не допоможе.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки