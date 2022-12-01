Головна Публікації
search button user button menu button

Як Aliexpress підіймає Росію з колін

Технології війни
Центр стратегічних комунікацій glavcom.ua
Як Aliexpress підіймає Росію з колін
Так званий російський «суверенний дрон» під патріотичною назвою «Добриня»
фото з відкритих джерел

«Власне» високотехнологічне виробництво Росія налагоджує дуже дивним способом…

28 листопада Рада Євросоюзу включила обхід антиросійських санкцій до списку кримінальних злочинів. Що це означає, а також як Росія «встала з колін», налагодивши «власне» високотехнологічне виробництво, дослідив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

«Добриня» і «Горинич»

Нещодавно Путін на святкуванні 15-річчя держкорпорації «Ростех», яка відповідає за оборонно-промисловий комплекс, заявив, що її підприємства «у сьогоднішніх умовах дають унікальний поштовх розвитку високотехнологічних сфер виробництва».

Як Aliexpress підіймає Росію з колін фото 1

Про «розвиток російських високотехнологічних сфер виробництва», особливо оборонних, найкраще  може розповісти терористична співпраця «Герані» та «Shahed».

У продовження теми розробки «власних БПЛА» цікава історія і так званого російського «суверенного дрона» під патріотичною назвою «Добриня».

Виробник систем ППО «Алмаз-Антей», який відомий насамперед розробкою систем «Бук» та С-400, «на виконання наказу Путіна», почав екстрено виробляти цих самих «добринь».

Але вони виявилися дивовижно схожими на китайську гоночну модель дрона iFlight Nazgul5 Evoque F5 F5X за $600. Його комплектують пультом керування Hoshi Radiomaster за $70, який можна придбати на Aliexpress. У російському варіанті китайського дрона замінено корпус та з’явилася наклейка «Добриня».

І попри те, що, на думку навіть Z-пабліків, він малопридатний на фронті, його хочуть продавати Міноборони РФ практично вчетверо дорожче – за $2000. При цьому в сюжеті НТВ, який був присвячений цьому БПЛА, безсоромно брехали, що він є «повністю вітчизняною розробкою і зроблений лише за чотири місяці, тому буде значно дешевшим за аналогічні закордонні зразки».

Ще одна перспективна розробка «Алмаз-Антея» – гексакоптер «Горинич» вантажопідйомністю до 10 кг – теж досить своєрідний випадок імпортозаміщення по-російськи. На лопатях його пропелерів можна розглянути логотип китайського бренду Havoc.

Як Aliexpress підіймає Росію з колін фото 2

Очолював раду директорів «Алмаз-Антей» близький друг Путіна по КДБ та голова «Ростеху» Сергій Чемезов.

А ось ще один приклад російського імпортозаміщення – автомобіль «Москвич», про який так натхненно розповідали по федеральних каналах.

Виробництво запустили з помпою у присутності мера Москви Собяніна та міністра промисловості та торгівлі Мантурова.

При цьому в сюжетах навіть не приховували, що це насправді китайське авто JAC, яке частково розбирається на заводі у КНР, упаковується в контейнер, відправляється до Росії, збирається знову і під маркою «Москвич-3» йде на продаж.

Як Aliexpress підіймає Росію з колін фото 3

Саме так, певно, і має виглядати «розвиток високотехнологічних сфер виробництва» і взагалі путінське «вставання з колін». 

Рішення ЄС дозволить конфіскувати активи російського бізнесу на території Євросоюзу

І наостанок, про те як працюють західні санкції, завдяки чому Росія, власне, і «підіймається з колін» переважно за допомогою сірих схем з Іраном чи Aliexpress. Як відомо, 28 листопада Рада Євросоюзу включила обхід антиросійських санкцій до списку кримінальних злочинів.

Включення порушень обмежувальних заходів до списку «злочинів ЄС» є першим із двох кроків, спрямованих на запобігання спробам обійти або порушити санкції.

Тепер Єврокомісія має подати пропозиції щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за це.

У Росії це сприйняли дуже нервово. І це зрозуміло, адже саме через санкції особисто Путін дав добро на так званий «паралельний імпорт».

Рішення ЄС дуже важливе і вирішує щонайменше три завдання:

  • по-перше, дозволить не просто заморожувати, а й конфіскувати активи російського бізнесу на території Євросоюзу;
  • по-друге, допоможе відлякати потенційних охочих обійти санкції;
  • по-третє, має запобігти проникненню в Росію будь-яких технологій, запчастин та товарів подвійного призначення.

Після затвердження рішення порушниками можна буде вважати як фізичних та юридичних осіб, так і цілі держави, які проти колективної волі Євросоюзу спробують увійти на путінський чорний ринок.

Тому може цілком статися так, що й Aliexpress Росії вже не допоможе. Хоча, як відомо, їй вже ніщо не допоможе.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Читайте також:
Теги: українці санкції росія розробка ринок путін Міноборони імпорт Єврокомісія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«За листопад авіарейсами було перевезено понад 1500 тонн вантажу»
Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження
Вчора, 02:00
Україна змушена ставати сильнішою у військовому плані
Чи потрібна Україні ядерна зброя
3 листопада, 13:29
Українська армія потребує багато зброї
Зброя для ЗСУ. Дефіцит неминучий?
28 листопада, 15:19

Публікації

Так званий російський «суверенний дрон» під патріотичною назвою «Добриня»
Як Aliexpress підіймає Росію з колін
Сьогодні, 15:35
Рух «Чесно» дослідив, скільки фігурантів Реєстру держзрадників мають родинні зв'язки
Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії
Сьогодні, 08:00
Шість років тому у Києві в біля Могили Невідомого солдата активісти накрили Вічний вогонь плакатом із зображенням Путіна
Женевська патритура війни. Що не врахували російські убивці
Вчора, 22:00
«Британська влада не має уявлення про справжні масштаби російського шпигунства»
Шпигуни Путіна. Ексагент MI6 розповів про мережу вбивць, які чекають на накази
Вчора, 20:15
У «мертвий» сезон продаж бензину на деяких АЗС зріс майже на третину
Генератор грошей, або Чому ця зима особлива для АЗС
Вчора, 15:45

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
287K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
69K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
59K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
56K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
51K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
43K
У Росії закінчується час

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту