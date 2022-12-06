Путін та імпортозаміщення. Соцмережі жартують через показову деталь

Путін публічно в росіян вимагає купувати російські товари, але на нього, схоже, це правило не поширюється

Напередодні кремлівський диктатор Володимир Путін продемонстрував «сміливість»: з'явився в окупованому Криму та проїхався Кримським мостом. Однак для такого показового вояжу чомусь обрав не російську автівку, а німецький Mercedes. Після цього навіть росіяни, чиї мізки ретельно промиває пропаганда, обурилися, відтак у Кремлі змушені були заявити: взяли імпортну машину, бо, буцімто, іншого авто для Путіна... не було.

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«Просто на місці була така машина. Щоб зайві не ганяти, на ній і поїхав», – цитували речника Кремля Дмитра Пєскова в одному із пропагандистських видань.

Соцмережі на дії Путіна відреагували мемами та жартами.

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Цікаво, що при цьому кілька днів тому диктатор зробив публічний виговор росіянам за те, що сміють бути незадоволеними санкціями.

«Я завжди говорив: купуйте російські товари», – сказав Путін.

Схоже, ще трохи, і навіть росіяни почнуть підозрювати, що їхня влада показово знущається над ними.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висміяв російського диктатора Володимира Путіна після його показових поїздок по Кримському мосту. Він зауважив, що «амбіції Росії починають зменшуватись».

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До відома, російські пропагандисти 5 грудня показали відео, на якому диктатор Путін на автомобілі Mersedes прокатався через Кримський міст.