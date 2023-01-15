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Російські мільярдери небажані гості на економічному форумі в Давосі – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські мільярдери небажані гості на економічному форумі в Давосі – Bloomberg
Всесвітній економічний форум у Давосі проходитиме з 16 по 20 січня
фото з відкритих джерел

Найчисельнішим буде представництво Сполучених Штатів, звідки до Давосу завітають 33 мільярдери

Російські олігархи та мільярдери не братимуть участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який проходитиме з 16 по 20 січня. Вони є небажаними гостями зібрань світової бізнес-еліти через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

На цьогорічному форумі також не очікують бізнесменів із Китаю, оскільки ця країна переживає різкий сплеск захворюваності на Covid-19 і падіння фондового ринку, через що найбагатші китайці лише минулого року втратили понад $224 млрд.

Натомість очікується більше мільярдерів із Перської затоки, регіону, який знову збільшує свої прибутки завдяки зростаючим цінам на нафту.

Найчисельнішим, традиційно, буде представництво Сполучених Штатів, звідки до Давосу завітають 33 мільярдери, включаючи очільників найбільших світових корпорацій. Серед запрошених американців, зокрема, головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімон, Ларрі Фінк з BlackRock Inc. і Стів Шварцман із Blackstone Inc.

Від Індії взяти участь у форумі в Давосі планують 13 мільярдерів.

Попри близькість Давоса до швейцарського гірськолижного курорту, зауважує Bloomberg, лише 18 європейських мільярдерів висловили готовність взяти участь у економічному форумі. Зокрема, Давос планують лондонський магнат індійського походження Лакшмі Міттал (власник сталеливарного гіганта ArcelorMittal) та його діти.

Як раніше повідомлялося, попередній форум також пройшов без участі російських олігархів.

Теги: бізнес олігархи росія війна

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