Допомога Україні: ТОП-10 домовленостей Давоса
Зараз Україна – найбільш видима держава світової арени
Україна – одна з головних тем цьогорічного форуму в Давосі. Вторгнення росії у нашу країну загострило кілька світових криз. Через те, що росія заблокувала українські порти, ціни на зерно у світі виросли на 50%. Загроза заворушень у бідних країнах та банкрутства існує у більш ніж 70 держав.
Держави та найбільші компанії світу готові допомагати Україні. І ось про що вже вдалось домовитись у Давосі:
- Найбільші компанії висловили готовність підтримати проекти відновлення та економічному розвитку. В Київ приїде делегація, щоб ознайомитись з інвестиційними можливостями
- Нідерланди допомагатимуть Україні вирішенні питань санітарного та фітосанітарного контролю. Це – частина налагодження торговельного партнерства
- Корея розглядає можливості участі у відбудові нашої інфраструктури та її модернізації
- Німеччина працює над шляхами покращення постачання палива в Україну
- Естонія співпрацюватиме у запуску нових цифрових технологій
- Команда Microsoft братиме участь у процесі відновлення провідної цифрової індустрії
- Швейцарська компанія EGAP в Україні розширює свій бюджет до 1,5 млн швейцарських франків для підтримки проектів цифрового відновлення
- Ірландія розглядає участь у відбудові одного з зруйнованих війною регіонів
- Люксембург висловив готовність приєднатись до комплексної підтримки відбудови України
- Єврокомісія допомагає вивести 20 мільйонів тонн пшениці на світові ринки, які застрягли через блокування портів. Європа фінансуватиме транспортний коридор до своїх портів, щоб Всесвітня продовольча програма отримала зерно, а Україна – необхідні кошти.
Зараз Україна – найбільш видима держава світової арени. І нам важливо максимально використати цю увагу у нових домовленостях, які будуть корисними для нашої країни. Адже світ заявляє про готовність допомагати нам перемогти та відновитись.
Джерело: блог Костянтина Ялового