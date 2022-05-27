Допомога Україні: ТОП-10 домовленостей Давоса

Світ заявляє про готовність допомагати нам перемогти та відновитись

Зараз Україна – найбільш видима держава світової арени

Україна – одна з головних тем цьогорічного форуму в Давосі. Вторгнення росії у нашу країну загострило кілька світових криз. Через те, що росія заблокувала українські порти, ціни на зерно у світі виросли на 50%. Загроза заворушень у бідних країнах та банкрутства існує у більш ніж 70 держав.

Держави та найбільші компанії світу готові допомагати Україні. І ось про що вже вдалось домовитись у Давосі:

Найбільші компанії висловили готовність підтримати проекти відновлення та економічному розвитку. В Київ приїде делегація, щоб ознайомитись з інвестиційними можливостями Нідерланди допомагатимуть Україні вирішенні питань санітарного та фітосанітарного контролю. Це – частина налагодження торговельного партнерства Корея розглядає можливості участі у відбудові нашої інфраструктури та її модернізації Німеччина працює над шляхами покращення постачання палива в Україну Естонія співпрацюватиме у запуску нових цифрових технологій Команда Microsoft братиме участь у процесі відновлення провідної цифрової індустрії Швейцарська компанія EGAP в Україні розширює свій бюджет до 1,5 млн швейцарських франків для підтримки проектів цифрового відновлення Ірландія розглядає участь у відбудові одного з зруйнованих війною регіонів Люксембург висловив готовність приєднатись до комплексної підтримки відбудови України Єврокомісія допомагає вивести 20 мільйонів тонн пшениці на світові ринки, які застрягли через блокування портів. Європа фінансуватиме транспортний коридор до своїх портів, щоб Всесвітня продовольча програма отримала зерно, а Україна – необхідні кошти.

Зараз Україна – найбільш видима держава світової арени. І нам важливо максимально використати цю увагу у нових домовленостях, які будуть корисними для нашої країни. Адже світ заявляє про готовність допомагати нам перемогти та відновитись.

Джерело: блог Костянтина Ялового

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