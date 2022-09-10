США заборонять морські перевезення російської нафти: відома дата

США не купуватимуть російську нафту після введення ліміту цін на неї

США мають намір запровадити заборону на морські перевезення нафти Росії з 5 грудня. Про це повідомляє американське міністерство фінансів.

З 5 грудня в ЄС почне діяти ембарго на російську нафту, що постачається морем. Обмеження мають скоротити прибутки Росії від експорту нафтопродуктів. Це повинно зменшити фінансування війни проти України.

«Ця заборона набуде чинності 5 грудня 2022 року стосовно морського транспортування сирої нафти», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 5 лютого 2023 року почне діяти заборона морського перевезення нафтопродуктів.

Також стало відомо, що США не купуватимуть російську нафту після введення ліміту цін на неї.

Раніше The Financial Times повідомила, що щонайменше 10 країн ЄС виступають проти ідеї запровадити стелю цін на російський газ, побоюючись, що Москва припинить його постачання.

Введення ліміту цін на газ РФ вимагатиме згоди всіх 27 країн Євросоюзу, оскільки такий захід фактично є санкціями з боку ЄС. Однак для ухвалення пропозиції з обмеження цін на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшості голосів у Євросоюзі. При цьому Угорщина, Австрія і Нідерланди раніше були проти стелі цін на весь імпорт.

Нагадаємо, ціни на нафту впали до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну через невтішні глобальні економічні пронози.