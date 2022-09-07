Ціна на нафту впала до найнижчого рівня з лютого

Ціни на нафту впали нижче $90 за барель вперше з початку лютого

Ціна бареля Brent впала нижче $90 вперше з початку лютого

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну через невтішні глобальні економічні пронози. Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent 7 вересня впали на 3,40 долара, або 3,66%, до 89,43 долара за барель, досягнувши найнижчого рівня з 3 лютого. Вперше з 8 лютого ціна є нижчою за 90 доларів за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 3,42 долара, або 3,94%, до 83,46 долара, досягнувши найнижчого рівня з 24 січня.

Ціни ідуть до низу через побоювання, викликані наближенням ризиків рецесії та несприятливими даними торгівлі у Китаї.

«Привид рецесії, що виснажує попит у західному світі, дедалі ближче до того, щоб стати реальністю, оскільки стрімке зростання інфляції та зростання відсоткових ставок впливають на споживання», – сказав аналітик PVM Стівен Бреннок.

Рейтингове Fitch 6 вересня також заявило, що зупинка газопроводу «Північний потік-1» підвищила ймовірність рецесії в єврозоні.

Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить процентні ставки на засіданні 8 вересня. Засідання Федеральної резервної системи США відбудеться 21 вересня.