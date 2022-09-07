Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ціна на нафту впала до найнижчого рівня з лютого

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ціна на нафту впала до найнижчого рівня з лютого
Ціни на нафту впали нижче $90 за барель вперше з початку лютого
фото з відкритих джерел

Ціна бареля Brent впала нижче $90 вперше з початку лютого

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну через невтішні глобальні економічні пронози. Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent 7 вересня впали на 3,40 долара, або 3,66%, до 89,43 долара за барель, досягнувши найнижчого рівня з 3 лютого. Вперше з 8 лютого ціна є нижчою за 90 доларів за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 3,42 долара, або 3,94%, до 83,46 долара, досягнувши найнижчого рівня з 24 січня.

Ціни ідуть до низу через побоювання, викликані наближенням ризиків рецесії та несприятливими даними торгівлі у Китаї.

«Привид рецесії, що виснажує попит у західному світі, дедалі ближче до того, щоб стати реальністю, оскільки стрімке зростання інфляції та зростання відсоткових ставок впливають на споживання», – сказав аналітик PVM Стівен Бреннок.

Рейтингове Fitch 6 вересня також заявило, що зупинка газопроводу «Північний потік-1» підвищила ймовірність рецесії в єврозоні.

Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить процентні ставки на засіданні 8 вересня. Засідання Федеральної резервної системи США відбудеться 21 вересня.

Теги: нафта

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За чотири місяці Україна побудувала фактично новий ринок пального
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
Сьогодні, 11:06
Росія втратить 70% доходів через введення ліміту цін на нафту
Росія втратить доходи через введення ліміту цін на нафту. Відомі цифри
4 вересня, 15:56
У результаті ракетного удару виникла пожежа на нафтобазі у Кривому Розі
Удар по Кривому Рогу: пожежа на нафтобазі вирувала 16 годин (відео)
Сьогодні, 08:08

Економіка

Ціна на нафту впала до найнижчого рівня з лютого
Ціна на нафту впала до найнижчого рівня з лютого
Уряд повністю заборонив експорт вугілля
Уряд повністю заборонив експорт вугілля
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)
Україна оцінила суму шкоди від війни: цифра шокує
Україна оцінила суму шкоди від війни: цифра шокує
Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну
Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
115K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
90K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
54K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
34K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
34K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Новини

Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Сьогодні, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Сьогодні, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Сьогодні, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Сьогодні, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Сьогодні, 18:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту