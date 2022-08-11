Транзит російської нафти через Україну на Захід відновлено – ЗМІ

Відновлюється постачання нафти в Угорщину та Словаччину

Постачання російської нафти через Україну нафтопроводом «Дружба» відновилося до Словаччини, завтра сировина прибуде до Угорщини. Про це повідомили російському «Інтерфаксу» в компанії Slovnaft.

«Нафта вже знову надходить до Словаччини нафтопроводом «Дружба», а в Угорщину очікується відновлення поставок протягом завтрашнього дня (11 серпня – Ред.). Технічну проблему, яка викликала затримку, вирішили оперативні дії MOL і Slovnaft: компанія перерахувала транзитний збір на оплату використання української ділянки, і українці, вірні своїй обіцянці, розпочали транспортування сирої нафти південною ділянкою трубопроводу», – зазначив представник компанії.

«MOL і Slovnaft відразу ж ініціювали переговори з українцями та росіянами після припинення поставок нафти і вказали, що візьмуть на себе зобов'язання щодо оплати тарифних зборів. З цього приводу було досягнуто швидку домовленість, тому транспортування трубопроводом «Дружба», який постачає Угорщину та Словаччину, знову працює без перебоїв», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом «Дружба» було зупинено з 4 серпня. Причиною називалося те, що російська нафтова компанія «Транснєфть» через санкції ЄС не змогла оплатити її послуги.

Південна гілка «Дружби» постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. При цьому транзит через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

Також південні країни Європи потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти, порушуючи антиросійські санкції Заходу.