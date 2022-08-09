Південні країни Європи потайки закуповують російську нафту – ЗМІ

Відвантаження російської сирої нафти низькі у порівнянні з лютневими, але поставки суттєво зросли

Постачання російської нафти в Середземноморський регіон глобально зросли

Південні країни Європи потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти, порушуючи антиросійські санкції Заходу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

«Постачання російської нафти в порти Італії та Туреччини глобально зросли, як і в цілому в Середземноморський регіон, ставши найвищими з середини червня», – повідомляє агентство.

Поставки сирої нафти з експортних терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії зросли до максимуму за сім тижнів, тоді як поставки до Туреччини були найбільшими за шість тижнів.

Іспанія прийняла свій перший вантаж сирої нафти Urals з квітня, причому партія, що належить казахстанській KazTransOil, була доставлена в Більбао.

Минулого тижня також відбувся перший з лютого вантаж Urals до Греції. А Болгарія та Румунія наростили обсяги купівлі російської нафти до 255 тис. барелів на добу.

«Збільшення потоків до низки європейських країн перед набуттям чинності санкцій демонструє труднощі, які матиме регіон у намаганнях вийти з-під залежності від російської нафти. Ідентифікація деяких із цих вантажів як неросійських, навіть якщо вони належать до російського сорту, доставленого з російського порту, показує, наскільки важко буде контролювати санкції, коли вони набудуть чинності в грудні», – коментує агентство.

Поки що показники відвантаження російської сирої нафти низькі у порівнянні з лютневими. Проте чотиритижневі середні поставки зросли до найвищого рівня за чотири тижні на 3,25 млн барелів на день.

Як повідомлялося, Росія знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

Європейський Союз вніс поправки до санкційної політики проти Росії. Відповідно до змін, постачати нафту третім країнам будуть російські державні компанії «Роснефть» і «Газпром».

Обмеження зняли через побоювання, що Китай та Індія купували б нафту через дрібних приватних трейдерів, а торгівля російською нафтою перекочувала б у сірі зони зі слабким страхуванням від аварій і її транспортували старішими суднами.

Крім того, Євросоюз рекомендував імпортерам прописувати у контрактах на постачання нафти відсутність російської складової у сумішах.

Тим часом європейські танкери намагаються возити російську нафту до того, як почнуть діяти санкції.