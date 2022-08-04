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РФ знайшла спосіб обходити нафтові санкції – Bloomberg

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:45 glavcom.ua
РФ знайшла спосіб обходити нафтові санкції – Bloomberg
Росія ховається від обмежень за допомогою Єгипту 
фото з відкритих джерел

Змішування сировини ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу 

Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, вантаж обсягом близько 700 тис. барелів російської нафти був доставлений на єгипетський нафтовий термінал ель-Хамра на Середземноморському узбережжі рано вранці 24 липня. Через кілька годин інше судно забрало партію з порту, яка могла містити частину або всю російську нафту.

Такий крок ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу. Поставки російської нафти стають все більш прихованими, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення країни в Україну.

Ель-Хамра, керована єгипетською компанією Western Desert Operating Petroleum Co., має шість резервуарів для зберігання, здатних вмістити 1,5 млн барелів сирої нафти. Термінал був побудований для перевалки сирої нафти, що видобувається в Західній пустелі Єгипту, що дає можливість змішувати Російські Барелі з місцевими обсягами.

Через кілька годин після того, як перший танкер – Crested – покинув Ель-Хамру, прибув ще один, Chris. Судно вже знаходилося в терміналі кілька днів, але відійшло від причалу, щоб дозволити Crested пришвартуватися, як показують дані відстеження.

Коли Chris нарешті покинув Ель-Хамру 28 липня, він був майже повний. В даний час він пришвартований до нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Цей термінал також дає можливість змішувати російську нафту з єгипетськими барелями.

РФ знайшла спосіб обходити нафтові санкції – Bloomberg фото 1

Транзитний маршрут

Єгипет вже використовується Росією в якості транзитного маршруту для мазуту. Неясно, чи є Ель-Хамра разовим портом або стане більш широко використовуваним портом для потоків російської нафти. 
Раніше танкери, що перевозили російську нафту, здійснювали перевалку вантажів із судна на судно біля іспанського міста Сеута в Північній Африці, а останнім часом – в центральній частині Атлантичного океану. Це незвичайне місце для такої складної операції, яка зазвичай проводиться в захищених прибережних місцях.

Ще одне перевантаження сирої нафти, мабуть, сталося в червні біля Джохора, недалеко від Сінгапуру. Район вже став місцем перевалки вантажів іранської нафти, що прямують до Китаю.

Заборона Європейського Союзу на поставки нафти з Москви, а також на надання страхових та інших транспортних послуг має набути чинності наприкінці цього року, що посилить тиск на Росію, щоб вона тестувала різні способи доставки своїх вантажів покупцям, зазначає видання.

Нагадаємо, в Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Заборона на постачання нафти запрацює з 1 грудня. 

Напередодні стало відомо, що Євросоюз рекомендував імпортерам прописувати у контрактах на постачання нафти відсутність російської складової у сумішах. 

Тим часом європейські танкери намагаються возити російську нафту до того, як почнуть діяти санкції.

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Теги: ембарго Єгипет санкції нафта

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