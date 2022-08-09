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Україна зупинила транзит нафти з РФ – Reuters 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна зупинила транзит нафти з РФ – Reuters 
Прокачування російської нафти через «Дружбу» припинено
ЕРА

«Транснєфть» не змогла оплатити послугу прокачування 

Постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом «Дружба» зупинено з 4 серпня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на російські ЗМІ.  

Причина – російська нафтова компанія «Транснєфть» через санкції ЄС не змогла оплатити її послуги.

Україна ж надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

Як пояснює «Транснєфть», при здійсненні платежу від 22 липня 2022 року за транзит російської нафти територією України у серпні поточного року кошти було повернуто на рахунок платника 28 липня 2022 року.

Південна гілка «Дружби» постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. При цьому транзит через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу. 

Також південні країни Європи потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти, порушуючи антиросійські санкції Заходу.

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Теги: нафта ЗМІ ЄС

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