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Чи зніме Швейцарія заборону на постачання зброї Україні? Парламент прийняв рішення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи зніме Швейцарія заборону на постачання зброї Україні? Парламент прийняв рішення
фото: Pixabay

Парламентська більшість проголосувала проти надання Україні озброєння швейцарського виробництва

Рада кантонів – верхня палата парламенту Швейцарії – у понеділок, 6 березня, після багатогодинних дебатів відхилила клопотання про реекспорт зброї, який дозволив би постачання Україні озброєння швейцарського виробництва. Про це йдеться на сайті парламенту.

Пропозиція, яку висунув представник лібералів Тьєррі Буркарт, передбачала скасування заборони реекспорту військового обладнання до країн, які «віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, який можна порівняти зі швейцарським».

Представляючи резолюцію, Буркарт навів такі країни, як Німеччина, Іспанія та Данія, які вже зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт та отримали негативну відповідь. Західні партнери країни роздратовані такою позицією, додав парламентарій.

Більшість членів Комісії з питань безпеки Ради кантонів рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта, пояснюючи це тим, що краще приймати необхідні поправки до законодавства через парламентську ініціативу.

Зазначається, що деякі члени Ради кантонів висловили принципову опозицію питанню зняття заборони на реекспорт, оскільки бачили у цьому загрозу репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника.

У результаті проти клопотання Буркарта проголосували 23 парламентарі, за висловилися 18 та ще двоє утрималися.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Швейцарія, яка зберігає багаторічний статус нейтралітету, була близька до зняття заборони на постачання озброєнь Україні

До слова, в січні комісія з безпеки Національної ради Швейцарії (нижня палата парламенту цієї країни) ухвалила подання та депутатську ініціативу, якою передбачено дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.

Теги: допомога ЗСУ озброєння Швейцарія

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