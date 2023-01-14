Головна Думки вголос Павло Клімкін
search button user button menu button
Павло Клімкін Дипломат

Гроші у Путіна поки що є. Та чи надовго їх вистачить?

glavcom.ua
Санкції суттєво вдарили по економіці Росії
колаж: Радіо Свобода

Остаточний результат залежить від динаміки цін на нафту та багато ще чого

Фінські дослідники порахували, що наразі Росія втрачає 180 млн доларів від запровадження обмеження на ціну російської нафти. Щодня. Але найприємніше далі. Вони вважають, що із запровадженням ембарго і обмеженням на нафтопродукти РФ почне втрачати 280 млн доларів щодня. Якщо перерахувати це на весь рік, то виходить 100 мільярдів доларів.

Звісно, остаточний результат залежить від динаміки цін на нафту та багато ще чого. Реальна сума російських втрат буде меншою через всілякі схеми. Але це перший пакет санкцій, який не просто поступово стискає Росію, а вигризає як піраньї шматки з російського бюджету. Тобто ріже по живому, а не на перспективу.

Ми не маємо бути наївними: гроші у Путіна поки що є, але на все вже не вистачить і далі буде тільки гірше, а значить час грає проти російського режиму. У лютому ця грає має прискоритися.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін гроші ембарго росія нафтопродукти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Горбунов та Арестович збирають гроші на «Похорони Путіна»
6 сiчня, 22:21
Росія готує збір з великого бізнесу через брак грошей на війну – Bloomberg
Росія готує збір з великого бізнесу через брак грошей на війну – Bloomberg
6 сiчня, 17:51
Голова російського «Сбербанку» вивів гроші за кордон, поки Путін готувався до війни
Голова російського «Сбербанку» вивів гроші за кордон, поки Путін готувався до війни
10 сiчня, 10:20

Павло Клімкін

Гроші у Путіна поки що є. Та чи надовго їх вистачить?
Гроші у Путіна поки що є. Та чи надовго їх вистачить?
Як на Заході бачать майбутнє Росії
Як на Заході бачать майбутнє Росії
Російська «бензоколонка» опинилась на межі закриття
Російська «бензоколонка» опинилась на межі закриття
Путіна перестали боятися всередині Росії
Путіна перестали боятися всередині Росії
Євросоюз буде фільтрувати росіян
Євросоюз буде фільтрувати росіян
Ядерна зброя, газ та голод. Як Росія залякує весь світ
Ядерна зброя, газ та голод. Як Росія залякує весь світ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
54K
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
49K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
42K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
30K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
30K
Перевзувся. Нардеп Бойко відхрестився від Медведчука та інших соратників (відео)

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту