Гроші у Путіна поки що є. Та чи надовго їх вистачить?

Остаточний результат залежить від динаміки цін на нафту та багато ще чого

Фінські дослідники порахували, що наразі Росія втрачає 180 млн доларів від запровадження обмеження на ціну російської нафти. Щодня. Але найприємніше далі. Вони вважають, що із запровадженням ембарго і обмеженням на нафтопродукти РФ почне втрачати 280 млн доларів щодня. Якщо перерахувати це на весь рік, то виходить 100 мільярдів доларів.

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Звісно, остаточний результат залежить від динаміки цін на нафту та багато ще чого. Реальна сума російських втрат буде меншою через всілякі схеми. Але це перший пакет санкцій, який не просто поступово стискає Росію, а вигризає як піраньї шматки з російського бюджету. Тобто ріже по живому, а не на перспективу.

Ми не маємо бути наївними: гроші у Путіна поки що є, але на все вже не вистачить і далі буде тільки гірше, а значить час грає проти російського режиму. У лютому ця грає має прискоритися.