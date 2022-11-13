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Україна та США побудують малий модульний реактор

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна та США побудують малий модульний реактор
Модульний реактор почнуть будувати в Україні
фото з відкритих джерел

Модульні реактори можна встановити у важкодоступних місцях

Україна та США домовилися про започаткування нового пілотного проєкту з будівництва малого модульного реактора. Про це повідомляє посол України в США Оксана Маркарова.

«Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи. Сьогодні в рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проєкту з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР)», – ідеться в повідомленні.

Такий реактор є меншим за розмірами й потужністю ніж звичайний реактор АЕС. Ці реактори можна встановити у важкодоступних місцях.

Також Керрі оголосив про започаткування ініціативи «Проєкт Фенікс», яка пришвидшить перехід вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на SMR (ядерне паливо).

Раніше повідомлялося, що третій енергоблок фінської атомної електростанції Olkiluoto, розташованої на півострові в Балтійському морі, вперше запрацював на всі 1600 МВт виробничої потужності.

Нагадаємо, що «Енергоатом» хоче збудувати в Україні ще одну атомну станцію.

 

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