До того як напасти на Україну РФ, можливо, обговорювала ядерний удар по Німеччині – Welt

Німецькі спецслужби перехопили розмову росіян під час проведення планових маневрів флоту РФ в Балтійському морі

За кілька тижнів до нападу на Україну у Росії ймовірно обговорювалася можливість ядерного удару по Німеччині. Про це повідомляє видання Welt.

Зазначається, що в російській армії обговорювалися сценарії ймовірного ядерного удару по Німеччині. Такі висновки зробили західні спецслужби, яким вдалося перехопити розмову росіян під час проведення планових маневрів флоту РФ в Балтійському морі наприкінці минулого року.

Джерело видання розповіло, що у радіоповідомленні російських військових йшлося про ядерні удари по трьох цілях: Берліну, авіабазі США в Рамштайні та авіабазі Бюхель, де армія США зберігає ядерні бомби. Згідно з повідомленням, експерти з безпеки по-різному оцінили отриману інформацію.

Деякі експерти вважають, що використання ядерної зброї зазвичай обговорюють і тренують на військових навчаннях – це траплялося і під час маневрів НАТО. Подібні розмови не завжди становлять реальну небезпеку.

А от інші фахівці впевнені, що росіяни могли знати, що їх прослуховують, тому навмисно назвали вищезазначені цілі, аби залякати противників та розпалити страх на Заході.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Президент Німеччини під час візиту до України відвідав Корюківку на Чернігівщині. Там він був змушений спуститися у бомбосховище, оскільки була оголошена повітряна тривога.

Президент Володимир Зеленський увечері 25 жовтня зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Згодом Штайнмаєр під час спільного із Зеленським брифінгу повідомив, що Німеччина незабаром планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.