Газові угоди РФ: Узбекистан жорстко поставив Кремль на місце

Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном

В Узбекистані заявили, що навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз

Міненергетики Узбекистану жорстоко відповіло на російську пропозицію щодо «газового союзу». Ташкент не погодився на політичні умови, які поставлять під загрозу націнтереси. Про це пише Reuters.

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Узбекистан ще не отримав конкретну пропозицію, про що заявив напередодні міністр Журабек Мірзамахмудов.

«Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз», – сказав він. Велися переговори про постачання російського газу по трубопроводу через Казахстан, але це буде «технічний контракт», а не союз.

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«Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, ми співпрацюємо тільки на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ. Коротше кажучи, ми отримаємо запропонований нам газовий контракт тільки в тому випадку, якщо ми на нього погодимося, в іншому випадку – ні», – підкреслив міністр.

Видання пояснює холодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції ознакою зростаючих труднощів Москви у нав'язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам на тлі війни в Україні.

Раніше Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.

Нагадаємо, старший директор у справах Росії та Євразії Національного фонду на підтримку демократії (США) Міріам Ланська заявила, що країни Центральної Азії все більше підтримують Україну. Натомість вплив Росії у країнах регіону – зменшується.