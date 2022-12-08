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Газові угоди РФ: Узбекистан жорстко поставив Кремль на місце

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Газові угоди РФ: Узбекистан жорстко поставив Кремль на місце
Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном
фото: dunyo.info

В Узбекистані заявили, що навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз

Міненергетики Узбекистану жорстоко відповіло на російську пропозицію щодо «газового союзу». Ташкент не погодився на політичні умови, які поставлять під загрозу націнтереси. Про це пише Reuters.

Узбекистан ще не отримав конкретну пропозицію, про що заявив напередодні міністр Журабек Мірзамахмудов.

«Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз», – сказав він. Велися переговори про постачання російського газу по трубопроводу через Казахстан, але це буде «технічний контракт», а не союз. 

«Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, ми співпрацюємо тільки на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ. Коротше кажучи, ми отримаємо запропонований нам газовий контракт тільки в тому випадку, якщо ми на нього погодимося, в іншому випадку – ні», – підкреслив міністр.

Видання пояснює холодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції ознакою зростаючих труднощів Москви у нав'язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам на тлі війни в Україні.

Раніше Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.

Нагадаємо, старший директор у справах Росії та Євразії Національного фонду на підтримку демократії (США) Міріам Ланська заявила, що країни Центральної Азії все більше підтримують Україну. Натомість вплив Росії у країнах регіону – зменшується

Читайте також: Провал РФ у війні знижує вплив Путіна на Азію – The Washington Post
Теги: росія газ міністр Китай Казахстан Узбекистан переговори

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