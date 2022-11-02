Вплив Росії на Центральну Азію зменшується. Експертка помітила втішну тенденцію

У Росії існує запит на більшу автономність республік, які входять до її складу

Росії Країни Центральної Азії все більше підтримують Україну. Натомість вплив Росії у країнах регіону - зменшується. Про це сказала старший директор у справах Росії та Євразії Національного фонду на підтримку демократії (США) Міріам Ланська під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

«Країни Центральної Азії намагаються обережно маневрувати, підтримуючи Україну. Росія вже не є домінуючим гравцем у Центральній Азії», – сказала вона.

Міріам Ланська зазначила, що протести і зміна влади у Казахстані, які відбулися у січні цього року, «можуть стати дуже цікавою аналогією того, що може відбутися у Росії, якщо несподівано настане вакуум».

Натомість, за її словами, у самій Росії існує запит на більшу автономність республік, які входять до її складу, зокрема, на Кавказі. «Окремі наявні рухи на здобуття незалежності доволі поодинокі. Ми бачили це за останні 30 років лише на прикладі Чечні, і як це криваво закінчилося», – резюмувала вона.

Нагадаємо, країни Азії почали відмовлятися від російського вугілля. Раніше стало відомо, що Індія та Китай різко скоротили закупівлю російської нафти.