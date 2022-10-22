В Узбекистані стався вибух на військовому складі: багато поранених (відео)

Внаслідок вибуху постраждали 16 людей

У ніч проти суботи стався потужний вибух на складі міністерства оборони Узбекистану. Про це відомство повідомило Telegram.

«О 04:55 на складі Міноборони у селищі Малик Сирдар'їнської області стався вибух. Наразі ведеться розслідування», – йдеться в повідомленні.

Місцеве видання UzNews з посиланням на дані МОЗ країни повідомляє, що внаслідок вибуху на складі у селищі Малик Сирдар'їнської області постраждали 16 людей.

«12 із 16 громадян, які постраждали внаслідок цієї події, були доставлені до медичного об'єднання Сирдар'їнського району. Всім постраждалим було надано першу медичну допомогу», – зазначає МОЗ.

Відомо, що сімом пацієнтам було надано амбулаторну допомогу. Ще чотирьох людей було госпіталізовано.

«Серед постраждалих немає тяжко поранених та хворих у критичному стані», – додали у відомстві.

Тим часом у соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких видно яскравий спалах, а за кілька секунд – сильний звук та ударну хвилю. Місцеві жителі пишуть, що відчули струс, схожий на землетрус. Скло у багатьох будинках та магазинах вибито, зруйновано деякі конструкції.

Нагадаємо, вчора у Бєлгородській області пролунали вибухи на промисловому заводі.