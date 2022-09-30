Втеча росіян за кордон. Узбекистан підготував неприємний сюрприз для Путіна

Громадяни зарубіжних країн, які не вчинили правопорушення, не підлягають примусовій депортації з Узбекистана

Влада Узбекистану не планує видавати росіян, які втікають до республіки від мобілізації. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомило міністерство закордонних справ Узбекистану.

«Відносно збільшення числа громадян Російської Федерації на територію Республіки Узбекистан відзначаємо, що питання їх знаходження в нашій країні регламентується законодавством Узбекистану, двосторонніми і багатосторонніми договірно-правовими актами, включаючи їх можливу екстрадицію. При цьому громадяни зарубіжних країн, які не вчинили правопорушення, не підлягають примусовій депортації», ‒ заявили у відомстві.

Нагадаємо, натомість Казахстан обіцяє видавати Росії громадян, яких розшукують за ухилення від мобілізації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов. Також раніше Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині,

Як повідомлялося, із 23 вересня Узбецький єдиний банківський процесинговий центр Uzcard «з технічних причин» припиняє обслуговування картки російської платіжної системи «Мир».