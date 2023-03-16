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Велика сімка виступає проти зниження стелі цін на російську нафту – WSJ

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Велика сімка виступає проти зниження стелі цін на російську нафту – WSJ
фото: wsj.com

Країни G7 прагнуть зберегти граничну ціну на російську нафту у $60 за барель

Президент США Джо Байден особисто повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон Ляєн під час останньої зустрічі у Вашингтоні про рішення не знижувати стелю цін на нафти. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. 

За даними видання, Єврокомісія сповістила країни ЄС про рішення Великої сімки, повідомивши про те, що у Вашингтоні немає бажання коригувати нафтові санкції. Речниця Ради національної безпеки США відмовилася надати коментар з цього приводу. 

Дипломати з Польщі та країн Балтії заявили про те, що не знають, як будуть діяти, враховуючи позицію Великої сімки щодо зниження граничної ціни на російську нафту. Вони повідомили, що це питання члени ЄС обговорять у п’ятницю. 

«Позиція G7 може спровокувати нову напруженість у ЄС щодо схеми обмеження цін. Західні офіційні особи погодилися переглянути рівень цінової межі $60 за барель у березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на встановленні межі нижче $60… Посадовці Міністерства фінансів США, які розробили план цінової межі, заявили, що нинішня система в основному працює так, як передбачалося. Вони стверджують, що цей план вже досягає двох цілей: зберегти доступність російської нафти на світових ринках і водночас скоротити доходи Кремля від продажу», – пише WSJ.

Нагадаємо, що нещодавно Польща, Латвія та Литва закликали знизити ціну на російську нафту до $51,45 за барель. 

Також раніше Росія заявила про скорочення нафтогазових доходів РФ майже на 50%. 

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Теги: Велика сімка росія Єврокомісія санкції США

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