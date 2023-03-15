Три країни ЄС вимагають зниження ціни на російську нафту

Представники країн ЄС невдовзі розпочнуть обговорення можливого перегляду стелі цін на російську нафту

Влада Польщі, Латвії та Литви закликає знизити стелю цін на нафту з Росії, встановлену в грудні на рівні $60 за барель, до $51,45 за барель. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

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На їхню думку, новий рівень буде на 5% нижчим від ринкових цін, кажуть джерела.

З урахуванням того, що доходи російського бюджету від експорту нафти в січні склали $13 млрд, зниження максимальної відпускної ціни дозволило б скоротити їх на $650 млн, вважає влада зазначених країн.

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Латвія, Литва та Польща послідовно виступають за посилення санкцій проти Росії. У ході переговорів щодо стелі цін минулого року їхні вимоги були проігноровані через позицію Вашингтона, який наполягав, щоб обмеження були встановлені на рівні, що не загрожує постачанню палива на світові ринки, зазначає Bloomberg.

Незабаром представники країн ЄС розпочнуть обговорення можливого перегляду стелі цін на російську нафту. Згідно з наявними домовленостями, перегляд проводиться раз на два місяці. У січні за підсумками переговорів було вирішено зберегти стелю на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, в Албанії заарештували капітана судна, яке, ймовірно, перевозило російську нафту в обхід санкцій Євросоюзу. Спеціальна операція місцевих правоохоронців завершилася арештом 22 членів екіпажу. Ринкова вартість 22 500 тонн вилученої нафти оцінюється в понад 40 млн євро.