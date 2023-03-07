Російська влада заявила про падіння нафтогазових доходів РФ

Дохід за рік впав майже на 50%

Російський уряд повідомив, що нафтогазові доходи бюджету РФ за січень-лютий 2023 року становили 947 млрд руб, що на 46% менше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Про це йдеться у звіті міністерства фінансів РФ.

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З нього випливає, що відповідне падіння нафтогазових доходів Росії пов'язане зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягу експорту газу.

Як зазначає відомство, доходи бюджету на початку року знизилися на 25%, склавши 3,163 трлн руб, а витрати збільшилися на 52% – до 5,744 трлн руб.

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Зокрема, виявилося, що витрати РФ на держзакупівлі в січні-лютому 2023 року становили 2,074 трлн руб тоді, як за цей період минулого року на держзакупівлі було витрачено 654 млрд руб.

Нагадаємо, з початком російського вторгнення в Україну ЄС запровадив масштабні санкції проти РФ, які передбачають поетапну відмову від імпорту російських енергоносіїв. Влітку 2022 року Росія в односторонньому порядку почала відмовлятися від постачання газу до європейських країн.

Водночас Австрія збільшила постачання російського газу. Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року.

До слова, 4 лютого Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти. Також 15 лютого стелю цін на російські нафтопродукти встановила Швейцарія.

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Крім того, Євросоюз поділився здобутками щодо подолання залежності від російських ресурсів.