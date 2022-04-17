Британські ЗМІ відшукали в країні нерухомість російських олігархів на $1 млрд

Тепер щодо будинків та квартир можуть застосувати обмеження

Особняки належать підсанкційним особам

Британські журналісти виявили численні об'єкти нерухомості у Великобританії, які належать російським підсанкційним олігархам. Сумарна вартість власності – понад $1 млрд. Про це повідомляє BBC.

Так, Роман Абрамович пов'язаний з 50 об'єктами нерухомості в Лондоні загальною вартістю 230 млн фунтів (приблизно $300 млн), включно з особняком із 15 спальнями в Кенсінгтоні.

Алішеру Усманову приписують два особняки в Лондоні загальною вартістю понад 150 млн фунтів (орієнтовно $195,5 млн). Представник Усманова заявив, що більшість нерухомості мільярдера у Великобританії, а також яхта вартістю $600 млн, раніше були «передані в безвідкличний траст», що потенційно вивело їх з-під санкцій.

Олегу Дерипасці належить особняк Hamstone House в Вейбріджі, графство Суррей. У 2001 році кіпрська компанія Edenfield Investments Limited придбала особняк за 7,1 млн фунтів (понад $9 млн). Також у Дерипаски великий будинок на Белгрейв-сквер, який зайняли протестувальники проти війни в Україні.

Михайло Фрідман володіє величезною будівлею Athlone House на півночі Лондона, за яку у 2016 році він заплатив 65 млн фунтів (приблизно $84,7 млн).

Герман Хан володіє акціями Сейшельської компанії Apilosa Corporation. Документи земельного кадастру показують, що у 2008 році компанія заплатила 62 млн фунтів (приблизно $80,8 млн) за дві квартири поблизу Букінгемського палацу. Ще дві квартири в цьому районі Хан купив у 2005 році. За документами, у 2018 році вони були переведені на ім'я його дружини.

Падчерка глави МЗС РФ Сергія Лаврова Поліна Ковальова купила квартиру в Кенсінгтоні за 4 млн фунтів ($5,2 млн) у 2016 році, коли їй був 21 рік.

З ім'ям Аркадія Ротенберга пов'язують особняк Upper Ribsden в селі Віндлшем, який у 2012 році за 27,5 млн фунтів (приблизно $35,8 млн) купила компанія Ravendark Holdings Limited, зареєстрована на Віргінських островах.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія заморозила величезну суму активів бізнес-партнерів Абрамовича.

Тим часом Росія заборонила в'їзд Джонсону й уряду Британії.

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