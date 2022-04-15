Велика Британія заморозила величезну суму активів бізнес-партнерів Абрамовича

Йдеться про $10 млрд – це найбільша сума, будь-коли заблокована Лондоном

Велика Британія застосувала санкції проти двох близьких бізнес-партнерів російського олігарха і власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича. Вони зазнали найбільшого заморожування активів, коли-небудь введеного Лондоном. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про арешт суми в $10 млрд на рахунках директора футбольного клубу «Челсі» Євгена Тененбаума, і ще одного ділового партнера Абрамовича Давида Давидовича, якому також був заборонений в'їзд до Британії

Абрамович передав їм свої дві компанії Ervington Investments Limited та Norma Investments в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

За словами міністерки закордонних справ Великоъ Британії Ліз Трасс, уряд з метою ослаблення «військової машини Путіна» націлюється на коло людей, найближчих до Кремля.

«Ми будемо продовжувати вводити санкції доти, доки Путін не зазнає невдачі в Україні», – додала чиновниця.

Нагадаємо, Абрамович намагався продати ФК «Челсі» до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха були занесені в чорний список.

Напередодні Велика Британія ввела санкції проти Медведчука.

Також Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова. А ще Британія заморозила активи «Сбербанку» та ввела санкції проти ще восьми росіян.

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