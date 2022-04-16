Росія заборонила в'їзд Джонсону й уряду Британії

Перелік «заборонених» осіб у РФ планують доповнити

Росія ввела персональні санкції щодо керівництва Великої Британії. Так званий «стоп-лист» створили у відповідь на «безпрецедентні ворожі дії уряду Великої Британії» у виді санкцій проти вищих посадових осіб РФ. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Росії.

Країна-агресор звинувачує керівництво Великої Британії у «нагнітанні обстановки» навколо війни в Україні і «накачуванні» її летальним озброєнням.

В'їзд до Росії заборонили прем'єр-міністру Борису Джонсону, міністру юстиції Домініку Раабу, главі МЗС Елізабет Трасс, Міністру оборони Бену Уоллесу і колишньому прем'єр-міністру Терезі Мей.

Також до цього списку потрапили міністр транспорту Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр підприємництва Квазі Квартенг, міністр культури Надін Дорріс, заступник Міністра оборони Джеймс Гіппі, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен і генпрокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман.

У РФ також планують додати в «стоп-лист» британських політиків і парламентаріїв, які «займаються безсовісним підбурюванням Київського неонацистського режиму».

Нагадаємо, що Джонсон – один з небагатьох політиків, який відвідував Україну під час війни. 9 квітня він прибув до Києва, де провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Вони прогулялися центром Києва, де до них підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, що стали символом стійкості українців.

Також відомо, що Джонсон активно виступає за надання Україні зброї для боротьби з Росією. Так, на початку квітня він заявив про намір направити в Україну протикорабельні ракети для знищення російських воєнних кораблів та звільнення прибережних міст, що зазнають обстрілів з моря.