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«Агентурна криза». Банкова відреагувала на заклик ексглави МЗС Румунії розділити Україну

Надія Клочко
glavcom.ua
«Агентурна криза». Банкова відреагувала на заклик ексглави МЗС Румунії розділити Україну
Ексглава МЗС Румунії потрапив у скандал через свою заяву щодо України
фото з відкритих джерел

Михайло Подоляк вважає скандальну заяву ексглави МЗС Румунії щодо України проявом «агентурної кризи» у Москви

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрєй Марга, який заявляв, що Україна має поступитися територіями Росії, Румунії, Угорщини та Польщі, повинен розуміти перспективу кримінальної відповідальності за свої слова. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Агентна криза» спонукає Росію діставати з шафи навіть найбільш забутий політичний нафталін. Якщо пан Марга робить свої заяви «з усією відповідальністю», то має розуміти і перспективу кримінальної відповідальності. За посягання на цілісність та суверенітет іншої держави», – написав він.

«Агентурна криза». Банкова відреагувала на заклик ексглави МЗС Румунії розділити Україну фото 1

Також відомо, що на слова Марги вже відреагували у посольстві України в Румунії. Там засудили слова ексміністра.

«Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Повна повага до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті», – зазначається у повідомленні.

«Агентурна криза». Банкова відреагувала на заклик ексглави МЗС Румунії розділити Україну фото 2

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга заявив, що Україна повинна поступитися своїми територіями Росії, Польщі, Румунії та Угорщині. За його словами, Закарпаття мають віддати Угорщині, Польщі – Галиччину, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим.

Згодом колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга наполіг, що зроблені ним заяви в контексті війни в Україні «відповідають історичній правді» і що «сьогоднішня пропаганда післязавтра вважатиметься помилкою».

Читайте також: Провокація румунського ексміністра. Як відреагувала Україна?
Теги: росія Румунія Офіс президента Михайло Подоляк

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