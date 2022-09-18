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Ексглава МЗС Румунії пояснив свої слова про поділ України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексглава МЗС Румунії пояснив свої слова про поділ України
Андрей Марга упевнений, що Україна перебуває в неприродних кордонах
фото з відкритих джерел

Дипломат наполягає, що його заява відповідає історичній правді

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга наполягає, що зроблені ним заяви в контексті війни в Україні «відповідають історичній правді» і що «сьогоднішня пропаганда післязавтра вважатиметься помилкою». Про це повідомляє місцевий телеканал Digi24.

Під час заходу в Алба-Юлі Марга заявив, вважає, що Україна повинна поступитися територіями Росії, Румунії, Угорщини та Польщі. Його слова викликали низку реакцій, у тому числі з боку посольства України в Румунії. «Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської та демократичної держави Андрей Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Забезпечення повної поваги до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті», – сказано у заяві посольства.

Після розголосу у ЗМІ Андрей Марга заявив, ніхто не навів жодних фактичних аргументів проти того, що він сказав.

Нагадаємо, під час презентації своєї книги «Доля демократії» у місті Алба-Юлія Андрей Марга висловив думку, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною – Польщі, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим

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Теги: міністр пропаганда Україна

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