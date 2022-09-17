Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам

Андрей Марга вважає, що питання війни з Росією потрібно вирішувати зі США, Німеччиною та Китаєм

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга вважає, що Україна має віддати частину територій Росії, Румунії, Угорщині та Польщі. Про це сказав на презентації своєї книги «Доля демократії« у місті Алба-Юлія, пише видання Digi24.

«Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною – Польщі, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти», – заявив Марга.

Відповідаючи на питання про повномасштабну війну в Україні, колишній чиновник сказав, що питання потрібно вирішувати у діалозі зі США, Росією, Німеччиною та Китаєм.

«У нас немає секретних документів, які призвели до ситуації в Україні. Поки не буде досягнуто згоди, миру в Європі не буде, демократія постраждає. Я за політичний реалізм, у наддержав США, Китаю, Росії та Євросоюзу має бути розуміння нової структури безпеки в Європі та світі», – заявив Андрей Марга.

На його думку, Румунії «нічого робити» у війні Росії з Україною.

«Румунія має всі ресурси, щоб не постраждати від енергетичної кризи», – заявив колишній міністр.