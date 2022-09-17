Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
Ексглава МЗС Румунії: Україна має віддати території Угорщині, Польщі та Росії
фото з відкритих джерел

Андрей Марга вважає, що питання війни з Росією потрібно вирішувати зі США, Німеччиною та Китаєм

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга вважає, що Україна має віддати частину територій Росії, Румунії, Угорщині та Польщі. Про це сказав на презентації своєї книги «Доля демократії« у місті Алба-Юлія, пише видання Digi24.

«Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною – Польщі, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти», – заявив Марга.

Відповідаючи на питання про повномасштабну війну в Україні, колишній чиновник сказав, що питання потрібно вирішувати у діалозі зі США, Росією, Німеччиною та Китаєм.

 «У нас немає секретних документів, які призвели до ситуації в Україні. Поки не буде досягнуто згоди, миру в Європі не буде, демократія постраждає. Я за політичний реалізм, у наддержав США, Китаю, Росії та Євросоюзу має бути розуміння нової структури безпеки в Європі та світі», – заявив Андрей Марга.

На його думку, Румунії «нічого робити» у війні Росії з Україною.

«Румунія має всі ресурси, щоб не постраждати від енергетичної кризи», – заявив колишній міністр.

Читайте також: Як українські біженці стають активістами: історія харків’янки у Румунії

 

Теги: Донбас Україна Румунія війна росія Китай

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кулеба провів переговори з румунським і молдавським колегами
Україна, Молдова та Румунія започаткували новий тристоронній формат взаємодії
15 вересня, 21:16
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП
Автобус з українцями перекинувся у Румунії: 23 постраждалих
27 серпня, 22:59
Українці в Румунії щосуботи проводять акції в підтримку України
Українці в Румунії вийдуть на Марш сміливості (відео)
24 серпня, 08:41

Політика

Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
У Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у квартирі
У Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у квартирі
Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Пелосі прибула в Єреван (відео)
Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Пелосі прибула в Єреван (відео)
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
Бундесвер проти допомоги Україні: боїться «канібалізації» своєї армії
Бундесвер проти допомоги Україні: боїться «канібалізації» своєї армії
Візовий бан. Росіян не хочуть бачити ще й в Азії
Візовий бан. Росіян не хочуть бачити ще й в Азії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом
129K
Під час прощання з Єлизаветою ІІ трапився неприємний інцидент (відео)
54K
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
36K
ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї
26K
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
25K
Українські військові продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонщини, – ISW

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Вчора, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Вчора, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту