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Україна, Молдова та Румунія започаткували новий тристоронній формат взаємодії

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна, Молдова та Румунія започаткували новий тристоронній формат взаємодії
Кулеба провів переговори з румунським і молдавським колегами
фото: twitter.com/DmytroKuleba

Глави МЗС і Мінінфраструктури прийняли рішення регулярно проводити тристоронні зустрічі

Міністри закордонних справ Молдови й Румунії Ніку Попеску й Богдан Ауреску в четвер прибули до Одеси, де разом із українським колегою домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії. Про це повідомила пресслужба МЗС.

За даними відомства, в переговорах також брали участь глави Мінінфраструктури України, Румунії та Молдови – Олександр Кубраков, Фелікс Строє і Андрій Спину. Разом з міністрами закордонних справ вони домовилися посилити енергетичне співробітництво між країнами.

Зокрема, країни погодили підписання тристороннього договору з метою посилення взаємозв'язку енергопостачання між Україною, Румунією та Молдовою. Також міністри домовилися збільшити двосторонні поставки електроенергії за контрактами між компаніями країн.

При цьому однією з ключових тим переговорів стала ситуація навколо Запорізької АЕС. Чиновники засудили захоплення станції російськими окупантами і постійні обстріли, які можуть призвести до ядерної катастрофи.

«Міністри закликали Москву негайно демілітаризувати ЗАЕС і прилеглу територію з метою відновлення діяльності української влади на ЗАЕС», – зазначають у МЗС.

Глави МЗС і Мінінфраструктури прийняли рішення регулярно проводити подібні тристоронні зустрічі і присвятити наступному збільшенню транзитного потенціалу України, Молдови та Румунії.

Міністри також обговорили євроінтеграційний процес України та Республіки Молдова з огляду на історичне рішення Європейської Ради 23-24 червня 2022 року про надання двом країнам статусу кандидата на членство в ЄС. Вони дали оцінку вжитим та запланованим заходам України та Республіки Молдова з метою подальшого та послідовного просування на шляху до інтеграції в ЄС.

Головні висновки за підсумками тристоронньої зустрічі міністрів:

- засудили найрішучішим чином триваючу агресію Росії проти України, її суверенітету та територіальної цілісності;

- висловили готовність об’єднати дипломатичні зусилля, щоб підтримати український уряд та український народ у їхній героїчній боротьбі за звільнення окупованих Росією українських територій та відновлення безпеки та стабільності в регіоні;

- підтвердили готовність тісно співпрацювати з метою підтримки євроінтеграційного процесу України та Республіки Молдова;

- рішуче засудили захоплення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) російськими військами, їхні численні провокації та обстріли, які можуть спричинити масштабну ядерну катастрофу в Європі. Міністри закликали Москву негайно демілітаризувати ЗАЕС і прилеглу територію, з метою відновлення діяльності української влади на ЗАЕС. Міністри відзначили важливість візиту ISAMZ (Місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги Запорізькій атомній електростанції);

- підкреслили свою зацікавленість у розвитку тристороннього співробітництва в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, насамперед у поглибленні політичного діалогу та покращенні шляхів диверсифікації поставок енергії на основі збалансованих, прозорих, недискримінаційних відносин, які забезпечують справедливу конкуренцію; інтеграції енергетичних ринків; збільшенні обміну електроенергією між Україною, Республікою Молдова та Румунією; а також реконструкції та розширення високовольтної лінії електропередач Південноукраїнська АЕС-Орлівка-Ісакча, включаючи її підключення в Молдові, з метою забезпечення електричного з’єднання між трьома країнами на основі результатів техніко-економічного обґрунтування;

- домовилися прискорити технічні обговорення з питань використання газових інтерконекторів, розподілу потужностей на з’єднаннях електроенергії та газу та стосовно мінімізації платежів за ненавмисне відхилення на транскордонних з’єднаннях, які є предметом правил розрахунків FSKAR;

- погодилися, що статус кандидата на членство в ЄС, наданий Україні та Республіці Молдова разом із успішною синхронізацією їхніх мереж з Європейською континентальною мережею ENTSO-E, відкриває нові можливості для регіональної співпраці, спрямованої на підвищення енергетичної стійкості та безпеки постачання;

- погодилися з необхідністю більш ефективного використання підземних сховищ газу, які є важливим елементом енергетичної безпеки регіону;

- домовилися укласти тристоронню угоду з метою зміцнення взаємопов’язаності енергопостачання між трьома країнами та розпочати роботу з Європейською Комісією задля її негайного впровадження, включаючи фінансування;

- домовилися тісно співпрацювати над збільшенням двосторонніх комерційних поставок електроенергії за коротко-, середньо- та довгостроковими контрактами між компаніями країн;

- висловили готовність проводити регулярні зустрічі та домовилися присвятити наступну зустріч нарощуванню транзитного потенціалу України, Республіки Молдова та Румунії. З цією метою вони запросять представників відповідних відомств приєднатися до них для обговорення існуючих проблемних питань, а також варіантів збільшення існуючих і створення нових транзитних потужностей;

- підтвердили готовність працювати над подальшою лібералізацією та спрощенням режиму в’їзду громадян України у воєнний період;

- зобов’язалися покращити координацію в питаннях протидії дезінформації та іншим формам гібридної війни.

Нагадаємо, управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати польоти до Москви, посилаючись на директиви ICAO та EASA.

Разом з тим наприкінці серпня Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання.

Теги: Молдова Румунія Україна

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