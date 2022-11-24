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Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною

Юрій Лящук
glavcom.ua
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
Україні треба звикати до того, що вона у сильній позиції
фото з відкритих джерел

В адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що не обговорюватимуть Україну без України

Україна завдяки перемогам ЗСУ й міжнародній підтримці перебуває у сильній позиції, і саме тому лише українська сторона вирішуватиме, коли та за яких умов провести переговори з Росією. Про це в етері Апостроф TV розповів американський депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсін Юрій Рашкін.

Країна-терористка РФ зацікавлена в переговорах з Україною, оскільки ЗСУ перемагають російських окупантів на фронтах повномасштабної війни, а Київ – на дипломатичному фронті.

«Мені здається, що Україні треба звикати до того, що вона у сильній позиції. Так, на Україну напали. У неї була потужна підтримка, хоча я розумію, що цього недостатньо. Але це в порівняння з тією підтримкою, якої немає у Росії, плюс фактор її економіки, що стрімко зменшується. На Заході вже обговорюють, скільки ще нещасна, зголодніла армія орків зможе протриматися. У цей час Україна звільнила Херсон і продовжує доблесно боротися за свою територію. Тому ми бачимо, що зараз Путін дуже зацікавлений у цих переговорах, а Україна виступає в ролі такого собі водія за кермом у цій ситуації», – наголосив американський депутат.

За його словами, в адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що не обговорюватимуть Україну без України, однак зроблять усе, аби посилити позицію Києва й на полі бої, і за столом переговорів. Водночас зараз там бачать, що Путін абсолютно не готовий до реального урегулювання ситуації мирним шляхом.

«Йому сказали, щоб він перестав махати і брязкати ядерною зброєю. І що він робить після цього? Він повертається до того, що може статися якийсь «нещасний випадок», і звинувачує Україну в підготовці «чогось» на Запорізькій АЕС. Тобто з Путіним не можна домовитись. Він це доводить щодня. Тому жодна розумна людина наразі не готова до переговорів з Путіним. Ми чекаємо, коли в Росії зміниться влада... Після Путіна можуть бути різні варіанти», – додав Рашкін.

Нагадаємо, триває 274-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

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Теги: росія США ЗСУ війна путін

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