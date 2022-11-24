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Київ готувався до вуличних боїв: Кличко пригадав весняний наступ окупантів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Київ готувався до вуличних боїв: Кличко пригадав весняний наступ окупантів
Ситуація в столиці на початку війни була достатньо критична
фото з відкритих джерел

У Києві були черги людей, щоб записатись в добровольчі формування територіальної громади й отримати зброю

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці України готувались до вуличних боїв. Саме з цим була пов'язана велика кількість блокпостів і бетонних блоків на в'їзді в столицю. Про це Віталій кличко розповів в інтерв'ю BBC.

«Ситуація в той момент була достатньо критична, і розвиток подій міг бути таким, що військові дії вже були б не в передмісті, а в самому Києві. Але завдяки спільним зусиллям, дякуючи волонтерам і добровольцям, цього не сталося», – зауважив міський голова.

Він додав, що дуже пишається тим, що в Києві були черги людей, щоб записатись в добровольчі формування територіальної громади й отримати зброю.

«Одного разу була 2 чи 3 (година – «Главком») ночі, вітер, сніг, холодно, я поїхав в один із пунктів, який розташований на Троєщині, і побачив чергу майже в кілометр. Хлопці, чоловіки, жінки стояли годинами, днями й нікуди не тікали – вони стояли отримати зброю. Для того, щоб захищати своє місто», – заявив Кличко.

За словами мера, після таких ночей він може впевнено сказати, що пишається бути українцем.

«Серед тих людей, які не розгублені, а готові покласти своє життя, захищаючи своє місто. Саме завдяки цьому українському духу ми зараз достатньо успішно захищаємось і відбиваємо території, які були захоплені варваром, агресором, на сході та на півдні України», – підсумував Кличко.

Раніше повідомлялось, що у результаті ракетного удару по Київщині, що стався 23 листопада, кількість жертв, станом на вечір 24 листопада, зросла до семи осіб.

Нагадаємо, триває 274-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

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Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна наступ

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