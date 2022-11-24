Путін приховує воєнні цілі в Україні – висновок ISW

Росія безцільно веде війну з Україною без чіткої мети

Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід. Проте, вдається спантеличувати лише російських пропагандистів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської «військової спецоперації» та вказав, що Володимир Путін «про це вже говорив».

Слова Пєскова, ймовірно, мали на меті пом’якшити наслідки від провоєнного виступу віце-спікера ради федерації Костянтина Косачова, який заявив, що Росія «може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду».

«Ці дві заяви є протилежними. Мілблогер, пов’язаний з ПВК «Вагнер», у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети», – підкреслили в ISW.

Фахівці пояснили, що «небажання Кремля публічно повністю віддатися крайній націоналістичній ідеології та війні спантеличує пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам».

В Інституті вивчення війни додали, що водночас сам Путін, як правило, намагається збалансувати крайні аргументи, аби заручитися підтримкою націоналістичної спільноти, і більш поміркований наратив, щоб зберегти підтримку решти російського населення.

«Однак російські військові невдачі та дедалі більші жертви роблять путінські навмисне приховування цілей війни та спроби балансувати риторику лише такими, що підживлюють невдоволення серед критично важливих груп», – підсумували аналітики.

Основні висновки ISW:

Російські військові завдали чергових масованих скоординованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

Російські політики продовжують пропагувати відверто геноцидну риторику проти України.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на напрямках Кремінної та Сватового.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

Російські війська продовжували оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Кремль продовжує криптомобілізацію за рахунок інших російських спецслужб.

Окупанти продовжують примусово переселяти місцевих жителів і конфіскувати їхнє майно.

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні є «успішною».

Нагадаємо, США побоюються, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Також повідомлялось, чому окупанти зменшили інтенсивність наступу.

Відзначимо, прем’єр Вірменії влаштував демарш на саміті ОДКБ.

До слова, Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України запросив термінове засідання Радбезу ООН через сьогоднішні ракетні удари. Зеленський наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.