Аналітики спрогнозували, коли РФ зможе збільшити чисельність сил ППО

Шойгу планує у 2023 році сформувати полк із більш сучасними системами С-350

Росія навряд чи зможе збільшити чисельність сил ППО за короткий термін

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на колегії військового відомства заявив про намір збільшити чисельність російських сил протиповітряної оборони. Проте, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що формування нових російських підрозділів ППО та авіації не збільшить бойову міць Росії в Україні цього року.

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За словами Шойгу, одним із пріоритетів розвитку Повітряно-космічних сил Росії є створення більшої кількості підрозділів із сучасними системами ППО.

Шойгу зазначив, що у 2023 році російські війська планують сформувати нову зенітну ракетну бригаду спеціального призначення, зенітний ракетний полк із більш сучасними системами С-350 та полк військово-транспортної авіації, а також завершити модернізацію систем ППО міста Москва.

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«Російські військові навряд чи зможуть створити такі сили протягом кількох років, не кажучи вже про кінець 2023 року», – вважають у ISW.

Російська оборонна промисловість історично стикалася з багаторічними затримками у створенні передових систем ППО, навіть до запровадження жорстких санкцій.

«Формування нових російських підрозділів ППО та повітряно-десантних військ не призведе до збільшення бойової могутності Росії в Україні цього року. Заява Шойгу, ймовірно, покликана запевнити російський народ у тому, що міністерство оборони продовжує розвивати російську армію як військову силу світового рівня та нівелювати сприйняття російських військових невдач в Україні», – зазначили аналітики.

Як повідомлялося, Шойгу розповів, що під час війни в Україні Росія використала до 90% екіпажів оперативно-тактичної та армійської авіації, 60% – стратегічної та дальньої авіації, 85% особового складу комплексів із безпілотними літальними апаратами.